جشنواره هاي ادبي نبايد به دام جريانهاي سياسي و يك سويه نگر بيافتد

اين نويسنده و پژوهشگرادبيات داستاني ، درگفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : يقينا اهداي جوايز ادبي تاثيربسزايي دربالا بردن سطح كيفي و كمي ادبيات دارد ، اما اين همايشها و جشنواره ها براساس چه ضوابط ومعيارهايي تعيين مي گردد ؟ چه افرادي باني راه اندازي چنين مراسمي هستند و با چه اهداف و نيت هايي به داوري ميان آثارادبي مي پردازند ؟



كامران پارسي نژاد تصريح كرد : تجربه نشان داده است كه درايران ، آثار ادبي آن چنان كه شايسته است مورد ارزيابي قرارنمي گيرد وانتخاب برگزيدگان براساس يك ضابطه از پيش تعيين شده صورت نمي پذيرد .

به گفته اين نويسنده، درحقيقت داوران اين قبيل جوايز گاه و بيگاه، مغرضانه برخورد مي كنند و چشم خود را مي بندند. درعوض به گزينش آثارسفارش شده يا آثاردوستان و آشنايان مي پردازند . چنين رويكردي به جاي آنكه اثر خوبي درسطح جامعه ادبي بگذارد مخرب است و براي بسياري كه خود را برحق مي دانند عامل بازدانده به حساب مي آيد .





پارسي نژاد كه درهفته كتاب سال گذشته برگزيده وزارت ارشاد بود ، يادآور شد : متاسفانه در ايران و شايد در اقصي نقاط دنيا ، گروه گرايي و جبهه گيري ها و جريان سازيها باعث مي شود كه سره از ناسره به درستي جدا نگردد و اصطلاحا حق به حقدار نرسد. من گاه با برخي داوران كه هم كلام مي شوم مي بينم آنچنان كه درخور مقام و منزلت داوري است برخورد نمي كنند ودربسياري ازمواقع حتي ازمطالعه برخي آثارسربازمي زنند . درچنين شرايطي و با توجه به جوحاكم نمي توان هيچ اميدي به اين حركت داشت .

وي به مهر ، افزود : بايد به اين مساله هم توجه داشت كه يك اثر ويا يك نويسنده وقتي برگزيده مي شود دو حالت ايجاد مي شود ، نويسنده اگر احساس كند با توجه به توصيه ها و شرايط خاص برگزيده شده هر چند كه خوشحال است اما درنهانخانه نهادش رنج مي برد. از اين رو دريافت اين جايزه اثر خوبي براو نمي گذارد ، اما اگر نويسنده احساس كند كه واجد شرايط بوده به ادامه كارتشويق مي شود ، درعين حال كه انتخاب او باعث مي گردد كه نامش سر زبانها بيافتد و ناشران به سروقتش بيايند و رسانه ها در پي گرفتن مصاحبه باشند و ... ، تمامي اين رويدادها براي نويسنده حائز اهميت است.



كامران پارسي نژاد كه زندگينامه شهيد مدرس را در قالب داستاني خواندني براي نوجوانان و جوانان ارائه كرده است ، در پايان گفت : چه خوب بود كه متوليان امور فرهنگي و ادبي كشور به دور ازجريانهاي سياسي يك سويه نگروافكار تنگ نظرانه و منفعت طلبانه درراه اندازي همايش ها و جشنواره هاي سالم ادبي همت مي گماشتند تا دراين آشفته بازارعرصه ادبيات ، شاهد شكوفايي بيشتر ادبيات ناب و پايداري باشيم كه در گذشته با آن مانوس بوديم .