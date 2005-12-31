تملك 14هزار اثر تاريخي كشور نيازمند 600 ميليارد تومان اعتبار است

اسفنديار رحيم مشايي رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري "مهر" در زنجان افزود : امسال براي بازسازي گنبد سلطانيه 500 ميليون تومان اعتبار اختصاص يافته كه البته هنوز تمامي اين اعتبار جذب نشده است.

وي گفت: با توجه به برنامه ريزي هاي صورت گرفته ، از سال آينده هر مقدار از اين اعتبارات كه مورد نياز باشد براي اين اثر تاريخي اختصاص خواهد يافت.

مشايي همچنين از ارائه تسهيلات ويژه به مراكز اقامتي و تفريحي شهر تاريخي سلطانيه خبر داد و افزود : طرح جامع شهر سلطانيه تدوين شده كه در اين طرح اهتمام به ميراث فرهنگي و گردشگري عامل مهم توسعه اقتصادي اين شهر عنوان شده است.

رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در ادامه بر روشن شدن تكليف ساخت و سازها در اطراف شهر تاريخي سلطانيه تاكيد كرد و به مردم منطقه قول داد مشكل ساخت و ساز در اين منطقه در آينده نزديك حل شود.

وي همچنين با اشاره به شناسايي حدود 14 هزار اثر تاريخي در كشور ، گفت : براي آزادسازي و تملك آثار تاريخي با اهميت 600 ميليارد تومان اعتبار مورد نياز است كه از اين مقدار تاكنون تنها 17 ميليارد تومان اختصاص يافته است.

مشايي به برنامه هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به منظور توسعه گردشگري در كشور اشاره كرد و افزود: تبليغات ، اطلاع رساني حرفه اي و جذب سرمايه گذاري خارجي از جمله اين برنامه ها است.

