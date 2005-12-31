تنفر افكار عمومي استراليا از نخست وزير اين كشور

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، اين نظرسنجي نشان مي دهد كه دو سوم مردم استراليا از نخست وزير كشور خود به علت مشاركت در جنگ عراق تنفر دارند و جنگ عراق را مسئله اي مي دانند كه هرگز ارزش قيمت هاي پرداخت شده براي آن را نداشت.

در اين نظرسنجي كه براي نشريه ويكند استرالين (Weekend Australian) انجام شد، مردم همچنين از حمايت كنندگان جان هوارد نيز ابراز تنفر كرده اند، زيرا اعتقاد دارند اين افراد سبب شده اند كه استراليا در جنگ عراق مشاركت داشته باشد.

در پي آنكه استراليا در سال 2003 از انگليس و آمريكا براي اشغال عراق حمايت كرد، هم اكنون حدود 900 نظامي در عراق به كار گرفته است.

به طور كلي 66 درصد از شركت كنندگان در اين نظر سنجي به طور قاطعانه تاكيد كردند كه از ديدگاه آنها جنگ عراق ارزش شركت كردن در آن را نداشته است. اين در حالي است كه در نظرسنجي هاي قبلي اين تعداد 58 درصد بوده است.

فقط 27 درصد از افرادي كه در نظر سنجي شركت كردند، اعلام كردند كه تصميم جان هاوارد مبني بر شركت در جنگ عراق را حمايت مي كنند.

همچنين محبوبيت جان هاوارد نخست وزير كنوني استراليا مدتي است كه به علت سياست هاي داخلي به ويژه تغيير در قانون كار نيز دچار نزول شده است.