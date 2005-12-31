احياء مجدد دادسراها بازگشت به مشكلات گذشته است

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" افزود : در زماني كه دادسراها منحل و دادگاها جايگزين آنها شدند مشكلات مربوط به اطاله دادرسي و همچنين روند كند رسيدگي به پرونده ها وجود داشت و در حال حاضر نيز با احياء مجدد دادسراها ، اين نارضايتي همچنان وجود دارد.

محمدحسين فرهنگي گفت : مسئولان قوه قضائيه بايد به صورت آشكار در ارتباط با نتيجه تخصصي شدن محاكم و احياء مجدد دادسراها و سرعت رسيدگي به پرونده ها پاسخگو باشند و ارزيابي خود را از نتيجه انحلال و احياء دوباره دادسرها اعلام كنند.

وي افزود : با توجه به اينكه رئيس قوه قضائيه به صورت مستمر بر رفع اطاله دادرسي تاكيد كرده اند ، بنابراين بايد در زمان حاضر بر نتيجه تاكيدات خود پاسخگو باشند و بر روند نتايج اقدامات خود بررسي هاي لازم را انجام دهند.

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تصريح كرد : گرچه اهتمام و توجه ويژه رئيس قوه قضائيه در حل درصد بالايي از مشكلات مردم در محاكم بسيار تاثير گذار بوده است اما كماكان شاهد ضعف هاي بسياري در قسمتهاي مختلف دستگاه قضايي كشور هستيم كه بايد فكر اساسي در خصوص آن انديشيده شود.



