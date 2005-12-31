22 هزار يمني راهي خانه خدا مي شوند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" زائران مشتاق يمن به رياست و حمايت حمود عباد وزير اوقاف و ارشاد يمن راهي عربستان مي شوند.

حمود عباد در گفتگو با خبرگزاري اسلامي تصريح كرد: برنامه هاي حج امسال زائران يمني با دقت بسيار و ارائه تصميمات و تدابير ويژه انجام شده است تا راهيان خانه خدا بتوانند با خيالي آسوده و امنيت خاطر اين سفر معنوي را طي كنند.

وي افزود: اين وزارتخانه كه مسئوليت ثبت نام از 22 هزار زائر را بر عهده داشته طرحهاي دقيقي نيز براي اين گروه ارائه داده است.

عباد تأكيد كرد: زائران يمني از راه هاي زميني و دريائي به عربستان مي روند؛ يكي از اقدامات ما در عربستان اسكان سريع آنهاست تا زائران يمني بدون هيچ گونه معطلي در محل مورد نظر سكونت داده شوند.

حمود عباد اظهار داشت: علاوه بر اسكان سريع و به موقع زائران توصيه هاي بهداشتي و خدمات آموزشي نيز به اين گروه هاي مسافر داده ايم.

عباد با اشاره به اقدامات بي سابقه اين وزارتخانه گفت: امسال خدماتي كه به زائران ارائه داده ايم بسيار جديد بوده است، به طوري كه سالهاي گذشته اين خدمات را به حجاج ارائه نداده بوديم.

وي افزود: از جمله اين اقدامات توزيع لباسهاي گرم و پتو ميان راهيان خانه خدا بود كه آنها را از برودت هوا محفوظ داشته و مانع سرماخوردگي آنها شود به ويژه در مناطق مني و عرفات .