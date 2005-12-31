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۱۰ دی ۱۳۸۴، ۹:۱۰

عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون

عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون

خبرگزاري مهر - گروه بين الملل : عناوين مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون به نقل از خبرگزاريها به اين شرح است:

- عبدالحليم خدام معاون سابق رئيس جمهوري سوريه تاكيد كرد كه بشار اسد رئيس جمهوري اين كشور رفيق حريري را چندين بارتهديد كرده بود، اما پس از آنكه فهميد، اين كار اشتباه است، به اين تهديدها پايان داد.

- خالد مشعل رئيس دفتر سياسي جنبش حماس تصري كرد كه اين جنبش در انتخابات قانونگذاري فلسطين شركت خواهد كرد، وي همچنين از كساني كه مقاومان عراق خواند، درخواست كرد خون هيچ مسلمان و عرب را هدر ندهند.

- مسئولان فلسطيني اعلام كردند كه سه انگليسي آزاد شده در اولين ساعات امروز شنبه نوار غزه را پس از پايان بحران ربودن آنها ترك كردند.

- بر اساس يك نظرسنجي ، شمار استراليايي هايي كه جنگ عليه عراق را تاييد مي كردند، كاهش يافته است.

- جهاد اسلامي مسئوليت حمله انتحاري در نزديك طولكرم كه روز پنجشنبه صورت گرفت، برعهده گرفت.

- زمين لرزه به قدرت 1/5 ريشتر جزيره تايوان را لرزاند.

- در انفجار بمب در بازاري در شهر بالو در ايالت سولاويسي اندونزي سه تن كشته شدند.

- عبدالحلم خدام معاون سابق رئيس جمهوري سوريه گزارش مهليز را بسيار خوب توصيف كرد.

- دولت سودان با اعلام تعطيلي سفارت خود در عراق از ربايندگان اتباع خودخواست فورا آنها را آزاد كنند.

- ارتش آمريكا از كشته شدن دو نظامي خود در بغداد خبر داد.

کد مطلب 272047

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