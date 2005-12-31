صدراعظم اتريش از تدوين قوانين جديد در امورقضايي اتحاديه اروپا خبر داد

به گزارش خبرگزاري مهر ؛ " ولفگانگ شوسل " صدراعظم اتريش در گفتگو با روزنامه زوددويچه سايتونگ افزود : پس از بررسي هاي انجام شده ضرورت اعمال برخي تغييرات در مسائل قضايي اروپا و تدوين قوانين جديد در اين عرصه كاملاً به چشم مي خورد .

وي با اشاره به آغاز دوره رياست اتريش بر اتحاديه اروپا و بدون آنكه از جزئيات اين قوانين سخن به ميان آورد، تصريح كرد : اين امر به معناي خدشه دار كردن قوانين قضايي اتحاديه اروپا در گذشته نيست، بلكه به مفهوم ايجاد پاره اي تغييرات براي بهتر عملي شدن قوانين خواهد بود .

صدراعظم اتريش با بيان اين مطلب كه دستگاه قضايي اتحاديه اروپا تاكنون بسيار سيستماتيك و موثر عمل كرده، افزود: اتريش سعي دارد در دوره رياست شش ماهه خود بر اتحاديه اروپا با تصويب قوانين جديد فصل جديدي را در امورقضايي اين اتحاديه باز كند .

وي در بخش ديگري از اين گفتگو درباره عضويت احتمالي تركيه در اتحاديه اروپا گفت : اتريش نيز همانند دوره هاي گذشته رياست دوره اي اتحاديه اروپا روند گسترش اين اتحاديه را مورد بررسي و كنكاش بيشتر قرار مي دهد و در اين باره تصميم هاي لازم و مناسب را اتخاذ خواهد كرد .

اتريش از اول ماه ژانويه سال جديد ميلادي براي 6 ماه رياست دوره اي اتحاديه اروپا را برعهده خواهد داشت ؛ پيش از انگليس رئيس دوره اي اتحاديه اروپا بود .