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۱۰ دی ۱۳۸۴، ۱۰:۴۹

در آستانه رياست دوره اي كشورش بر اين اتحاديه؛

صدراعظم اتريش از تدوين قوانين جديد در امورقضايي اتحاديه اروپا خبر داد

صدراعظم اتريش كه كشورش از فردا عهده دار رياست دوره اي اتحاديه اروپا خواهد بود در گفتگويي از تدوين قوانين جديد قضايي در اين اتحاديه خبر داد .

به گزارش خبرگزاري مهر ؛ " ولفگانگ شوسل " صدراعظم اتريش در گفتگو با روزنامه زوددويچه سايتونگ افزود : پس از بررسي هاي انجام شده ضرورت اعمال برخي تغييرات در مسائل قضايي اروپا و تدوين قوانين جديد در اين عرصه كاملاً به چشم مي خورد .

وي با اشاره به آغاز دوره رياست اتريش بر اتحاديه اروپا و بدون آنكه از جزئيات اين قوانين سخن به ميان آورد، تصريح كرد : اين امر به معناي خدشه دار كردن قوانين قضايي اتحاديه اروپا در گذشته نيست، بلكه به مفهوم ايجاد پاره اي تغييرات براي بهتر عملي شدن قوانين خواهد بود .

صدراعظم اتريش با بيان اين مطلب كه دستگاه قضايي اتحاديه اروپا تاكنون بسيار سيستماتيك و موثر عمل كرده، افزود: اتريش سعي دارد در دوره رياست شش ماهه خود بر اتحاديه اروپا با تصويب قوانين جديد فصل جديدي را در امورقضايي اين اتحاديه باز كند .

وي در بخش ديگري از اين گفتگو درباره عضويت احتمالي تركيه در اتحاديه اروپا گفت : اتريش نيز همانند دوره هاي گذشته رياست دوره اي اتحاديه اروپا روند گسترش اين اتحاديه را مورد بررسي و كنكاش بيشتر قرار مي دهد و در اين باره تصميم هاي لازم و مناسب را اتخاذ خواهد كرد .

اتريش از اول ماه ژانويه سال جديد ميلادي براي 6 ماه رياست دوره اي اتحاديه اروپا را برعهده خواهد داشت ؛ پيش از انگليس رئيس دوره اي اتحاديه اروپا بود .

کد مطلب 272050

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