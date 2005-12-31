رئيس جمهور قانون توسعه متوازن روستايي را ابلاغ كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، دكتر احمدي نژاد در ابلاغيه شماره 59576 خود به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و نهاد رياست جمهوري قانون الزام دولت به توسعه متوازن روستايي را ابلاغ كرد.

براساس ماده واحده اين قانون كه در جلسه علني مورخ پانزدهم آذرماه 1384 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/9/1384 به تاييد شوراي نگهبان رسيده در اجراي ماده (19) قانون برنامه چهارم توسعه دولت مكلف است تمهيد قانوني لازم جهت تعيين متولي سياستگذاري،برنامه ريزي و نظارت بر توسعه متوازن روستايي را ظرف مدت سه ماه مشخص نمايد به صورتي كه سهم سرانه روستانشينان از بودجه هاي توسعه اي كشور مشخص گردد و در شوراي برنامه ريزي و توسعه استانها و مناطق زير مجموعه نيز نهاد برنامه ريزي منطقه اي و نظارتي لازم را در اين زمينه به وجود آورد.

بنا بر اين گزارش، همچنين دكتر احمدي نژاد قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را براي اجرا ابلاغ نمود.

در ابلاغيه شماره 59588 رئيس جمهوري به وزارت دادگستري ماده واحده اين قانون براي اجرا ارسال گرديده است.

بر اساس اين ماده واحده از تاريخ تصويب اين قانون، مهلت اجراي آزمايشي قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 1378 براي مدت دو سال ديگر تمديد مي ‌گردد.

تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري سيزدهم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/9/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيده بود.