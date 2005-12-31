به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي موزه هنرهاي معاصر تهران، اين همايش كه روزهاي سه‌شنبه و چهارشنبه 13و 14 دي از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر در سالن اجتماعات موزه هنرهاي معاصر برگزار مي‌شود، سخنراناني از ايران، تاجيكستان، فرانسه و آمريكا در زمينه موسيقي خراسان و ماوراء‌النهر به ايراد سخنراني خواهند پرداخت و در فواصل سخنراني‌ها استاد عبدالله سرور احمدي نوازنده دوتار، علي غلامرضايي (آلمه جرغي) نوازنده دوتار و حبيب حبيبي‌فرد (آواز) به ارايه نمونه‌هايي از موسيقي اين خطه مي‌پردازند.

در اين همايش ايرج نعيمايي، اميرحسين پورجوادي، هومان اسعدي، محمدرضا درويشي، استفان بلام (آمريكا)، آمنه يوسف‌زاده (كارشناس ايراني مقيم فرانسه)، ژان دورينگ (فرانسه)، ساسان فاطمي، منصوره ثابت‌زاده، ريچارد ولف (آمريكا) به ايراد سخنراني خواهند پرداخت.

در حاشيه اين همايش عبدالولي عبدالرشيدف از تاجيكستان كارگاه موسيقي شش مقام را برگزار مي‌كند. اين هم‌انديشي در استقبال از همايش بين‌المللي علامه قطب‌الدين شيرازي دانشمند معروف در موسيقي، حكمت، طب و نجوم كه در ارديبهشت ماه 1385 برگزار مي‌شود، برگزار خواهد شد.

علاقمندان براي كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند به سايت اينترنتي فرهنگستان هنر به نشاني www.honar.ac.ir مراجعه يا با شماره 66951657 معاونت پژوهشي، دبيرخانه هم‌انديشي‌ها تماس حاصل كنند.

موزه هنرهاي معاصر تهران در خيابان كارگر شمالي، جنب پارك لاله واقع است و ورود براي علاقمندان آزاد است.