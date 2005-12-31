اخبار كوتاه فرهنگي و هنري

* كارگاه پويانمايي و انيميشن

فرهنگسراي نوجوان در فصل چهارم نوجواني اقدام به برپايي كارگاههاي پويانمايي و انيميشن ويژه نوجوانان جنوب غرب تهران كرده است.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي فرهنگسراي نوجوان وابسته به منطقه غرب سازمان فرهنگي هنري شهرداري، فرهنگسراي نوجوان با هدف جذب و مشاركت نوجوانان فعال و خلاق در زمينه هاي هنري اقدام به تشكيل كارگاههاي پويانمايي و انيميشن كرده است. اين كارگاهها به صورت تخصصي در مركز آفرينش‌هاي هنري نوجوانان جنوب غرب تهران تشكيل مي‌شود.

كانون آواي آفتاب وابسته به فرهنگسراي نوجوان در فصل چهارم نوجواني در زمينه‌هاي موسيقي وآوازبراي نوجوانان جنوب غرب تهران فعاليت مي كند. كانون آواي آفتاب با هدف جذب نوجوانان و استفاده از استعدادها و خلاقيت‌هاي هنري اقدام به تشكيل نشست‌هاي هنري براي آنان كرده است. در اين كانون ضمن آشنايي با آلت‌هاي موسيقي و سازهاي مختلف (تنبور، دف، ني، سه تار، تنبك، سنتور، ويلون و ...) به بررسي هنر و شيوه كار موسيقيدانان برزگ ايران و جهان مي‌پردازند.

علاقمندان براي شركت در اين كلاس‌ها مي‌توانند به نشاني منطقه 18، شهرك وليعصر، انتهاي خيابان حيدري جنوبي، خيابان پژاند، بوستان لواساني، فرهنگسراي نوجوان مراجعه كنند. تلفن روابط عمومي: 6207068

* آموزش‌هاي رايگان كارآفريني

خانه فرهنگ باصفا به منظور ايجاد خوداشتغالي براي كساني كه جوياي كار هستند اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت به صورت رايگان نموده است. اين خانه فرهنگ مهارت‌هايي چون سخت افزار كامپيوتر، سفال، پرورش قارچ، كيف دوزي با چرم، قالي بافي و ماكت سازي هواپيما را آموزش مي دهد. علاقمندان جهت ثبت نام مي توانند روزهاي سه شنبه و پنج شنبه به نشاني فلكه دوم صادقيه، بلوار فردوس، خيابان وفا آذر شمالي مراجعه نمايند يا با شماره تلفن 44098748 تماس بگيرند.

* گرگ گرگ است

كتابخانه مهرآباد نمايش شاد و كودكانه "گرگ گرگ است" را به صحنه مي‌برد. اين نمايش از هشتم تا بيست و سوم دي ماه همه روزه جز شنبه ها از صبح تا بعد از ظهر به اجرا درمي‌آيد. جلال منتظري و صادق ميرزايي كارگرداني اين نمايش و مسلم قاسمي نويسندگي آن را بر عهده دارند. علاقمندان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به نشاني مهرآباد جنوبي، خيابان شهيد توكلي، كوچه شهيد اصفهاني، روبروي دبيرستان طلاچيان مراجعه نمايند. تلفن : 66616388

* نمايشگاه عكس در خانه فرهنگ تلاش

خانه فرهنگ تلاش وابسته به منطقه جنوب سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران با همكاري نيروي انتظامي منطقه نوزده به منظور آشنايي شهروندان با هشدارهاي پليسي در زمينه مسايل امنيتي جامعه اقدام به برپايي نمايشگاه عكسي با عنوان مسير سعادت كرده است. اين نمايشگاه شامل سي اثر از تاريخ يازدهم لغايت بيست و دوم دي ماه برگزار مي‌شود. علاقمندان جهت بازديد از اين نمايشگاه مي توانند همه روزه از ساعت 18-8 به نشاني خيابان خاني‌آباد، بلوار ميلاد، خيابان شهرداري، جنب پارك 22 بهمن مراجعه يا با شماره 55008100 تماس حاصل فرمايند.

* آثار حجم در فرهنگسراي هنر

نمايشگاه گروهي آثار حجم انجمن ايرسا از 10 تا 15 دي در گالري شماره يك هنر داير خواهد بود. به گزارش روابط عمومي فرهنگسراي هنر، در اين نمايشگاه 35 مجسمه حجمي از فيگور، طرح انتزاعي، طبيعت و ... با تكنيك آزاد ارايه شده است. تراب‌زاده، آذرباد و قمريان تجربه شركت در چندين نمايشگاه گروهي و انفرادي را در كارنامه هنري خود دارند. علاقمندان به آثار حجمي مي توانند همه روزه در ايام يادشده از ساعت 9 الي 18 به فرهنگسراي هنر واقع در خيابان شريعتي، خيابان جلفا مراجعه نمايند.