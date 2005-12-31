نيروي انتظامي طرح شناسايي شبگردان را اجرا مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر ، سرهنگ محمود تقي زاده در آستانه برپايي " دومين همايش علمي - تخصصي مشاركت مردمي و امنيت عمومي" ، افزود: وظيفه نگهبان محله ، شناسايي مجرم و تحويل آن به پليس است.

وي تصريح كرد: تجهيزات نگهبان محله با توجه به نيازمندي هاي هر محله تعيين مي شود و مردم مي توانند با مراجعه به كلانتري هاي محل كار با زندگي خود از اين خدمات بهره مند شوند.

رئيس مركز انتظام اضافه كرد: نگهبان محله تحت آموزش اوليه دفاع شخصي، آمادگي جسماني ، اصول نگهباني، گزارش نويسي و... قرار گرفته تا با توجه به نيازمندي هاي مردم در بخش هاي مختلف مسكوني، تجاري، صنعتي، آموزشي و ... بكار گرفته شوند.

وي با بيان اين مطلب كه در حال حاضر 174 شركت در زمينه ارايه خدمات نگهبان محله در سراسر كشور فعال هستند، گفت: نيروي انساني اين شركت ها 13 هزار نفر هستند.

تقي زاده يادآور شد: طرح شناسايي شبگردان و سرايداران توسط پليس نيز در حال انجام است و با نظارت مستمر پليس بر عملكرد اين افراد ، مردم مي توانند با اطمينان بيشتري از آنها در جهت حفاظت محل و زندگي خود استفاده كنند.

دومين همايش علمي - تخصصي مشاركت مردمي و امنيت عمومي ، با تاكيد بر رويكرد محله گرايي و نگهبان محله توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و با همكاري معاونت فرهنگي، اجتماعي شهرداري تهران، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، مركز افكارسنجي دانشجويان ايران (ايسپا) و انجمن ايراني جرم شناسي ، در نيمه نخست بهمن امسال در تهران برگزار مي شود.

همزمان با برپايي اين همايش ، نمايشگاه تجهيزات جانبي مربوط به وسايل ايمني و امنيتي و دستاوردهاي نگهبان محله برپا مي شود.

علاقه مندان به كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به پايگاه اينترنتي www.entezam.ir مراجعه كنند.