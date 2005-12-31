قنبري در گفتگو با خبرنگار سينمايي "مهر" در مورد ساخت فيلم جديدش گفت: "فيلمنامهاي نوشتهام به نام "مسجد عاشقكش" كه مضموني معناگرا و ديني دارد و سعي ميكنم با اماده شدن شرايط آن را اوايل بهمن كليد بزنم. تهيهكننده فيلم ناصر شفق است و لوكيش اصلي آن احتمالا يا در دامنه كوه دماوند خواهد بود يا در دامنه كوههاي سبلان."
سازنده "او" در مورد داستان "مسجد عاشقكش" گفت: "مسجدي كه درون آن خانهاي است و متولي پير مسجد ميميرد و قرار است متولي جديدي براي آن انتخاب شود. به اين ترتيب جوانهاي اطراف به تكاپو براي دستيابي به اين شغل ميشوند و هر كدام ميخواهند از طريقي به اين شغل دست پيدا كنند."
عوامل سازنده "آرزوها" عبارتند از مدير فيلمبرداري: فريدون شيردل، طراح صحنه: حسن روحپروري، گريم: سعيد ملكان، صدابردار: اميرعباس كياپور، موسيقي: تورج زاهدي، بازيگران: فرهاد قائميان، رضا ناجي و رقيه مهري.
