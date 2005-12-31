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۱۰ دی ۱۳۸۴، ۱۰:۵۰

براي اولين بار در كشور

دوره كارشناسي ناپيوسته پيشگيري از اعتياد راه اندازي شد

براي نخستين بار در كشور دوره كارشناسي ناپيوسته پيشگيري از اعتياد در دانشگاه علمي - كاربردي راه اندازي شد.

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، نماينده وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعلام اين خبر افزود : براي اولين بار در كشور دوره كارشناسي آسيب هاي اجتماعي با گرايش پيشگيري از اعتياد در كشور راه اندازي شد و پذيرفته شدگان نخستين دوره اين رشته تخصصي از بهمن ماه مي توانند در كلاسهاي دانشگاه علمي - كاربردي اصفهان حاضر شوند.

پرويز كرمي ، تربيت نيروي متخصص در حوزه پيشگيري از اعتياد را يكي از مهمترين اهداف راه اندازي اين رشته عنوان كرد و اظهار داشت : كمبود متخصص پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي بويژه اعتياد بعنوان جدي ترين آسيب اجتماعي به خوبي در كشور احساس مي شود ، درحالي كه مقابله با اين بلاي خانمانسوز نيازمند پرورش نيروهاي متخصصي است كه دغدغه و شغل اصلي شان در اين حوزه تعريف شود.

به گفته كرمي تنها از طريق پرورش و تربيت متخصصان و برنامه ريزي علمي مي توان  اهداف كلان كشور در زمينه پيشگيري آسيب هاي اجتماعي را تحقق بخشيد.

بر اساس گزارش  اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، مسئول دفتر پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي وزارت ارشاد، واكسيناسيون افراد جامعه در برابر آسيب ها و بيماريهاي فرهنگي و اجتماعي را يكي از دغدغه هاي امهم اين وزارتخانه بعنوان عضو عصلي و فرهنگ ستاد مبارزه با مواد مخدر عنوان كرد و گفت : وزارت  ارشاد در اين زمينه ابزارهاي فرهنگي موثري چون كتاب ، سينما و تئاتر در اختيار دارد.

مدير كل دفتر وزارتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، تاسيس رشته ها و گرايش هاي علمي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در دانشگاه ها را از جمله برنامه هاي اساسي اين وزارتخانه عنوان كرد و اظهار اميدواري نمود  بدنبال مذاكرات انجام شده  با دانشگاه آزاد ، علوم بهزيستي و دانشگاه علمي - كاربردي اين رشته علاوه بر اصفهان در تهران و ساير شهرهاي كشور نيز راه اندازي شود.

پرويز كرمي اعتياد را يكي از پيچيده ترين آسيب هاي اجتماعي ايران دانست و گفت : اين معضل يك شبه بوجود نيامده است كه بتوان آن  را يك شبه از ميان برد بلكه بايد با برنامه ريزي هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت با اين معضل مبارزه كرد.

وي با تاكيد بر سه اصل عمق داشتن ، وسعت و استمرار در پيشگيري و مقابله با آسيب هاي اجتماعي افزود: جامعه هدف ما گروههاي سالم جامعه هستند و ما با حساس سازي اين گروه ك اكثريت جامعه را تشكيل مي دهند سياست پيشگيري ، آگاه سازي و حساس شدن جامعه هدف را دنبال مي كنيم .

كرمي اضافه كرد: در كار فرهنگي براي حفظ سلامت جامعه از هيچ اقدامي دريغ نمي ورزيم و هر ابزاري را كه به كار خواهيم گرفت و از همه كارشناسان، صاحب نظران ، هنرمندان ، عموم مردم و بويژه تشكل هاي غير دولتي دعوت مي كنيم با ارائه طرح و ايده ها را در اجراي برنامه هاي فرهنگي ، هنري پيشگيري و بويژه حساس سازي و ايجاد نفرات عمومي از اين پديده ياري كنند.

وي همچنين از ساخت انيميشن براي پخش از سيما بواسطه پوشش بسيار ، برگزاري جشنواره ها و برپايي نمايشگاه ها در حوزه فعاليت اين دفتر خبر داد و افزود: به زودي سايت اينترنتي تخصصي با محتواي آموزشي و اطلاع رساني و رويكرد پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي راه اندازي خواهد شد.

نماينده وزير  فرهنگ و ارشاد اسلامي در ستاد مبارزه با مواد مخدر در پايان سخنان خود افزود: نخستين جشنواره ايده ها و طرح هاي مردمي براي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي بويژه اعتياد در آينده اي نزديك از سوي دفتر پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي برگزار خواهد شد.

کد مطلب 272086

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