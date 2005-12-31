سال 2006 سال سرنوشت ساز براي تركيه

به گزارش خبرگزاري مهر ، پايگاه اينترنتي نخريشتن با انتشار گزارشي در خصوص روند پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا نوشت : انتظار مي رود اعضاي اتحاديه اروپا در سال جديد ميلادي به نتايج مهمي درباره عضويت تركيه در اين اتحاديه دست يابند .

اتحاديه اروپا در نظر دارد در زمان پيش روي خود بيش از هر چيز ديگر سياست داخلي و خارجي تركيه را مورد بررسي قرار دهد .

رهبران اتحاديه اروپا همزمان با 3 اكتبر آغاززمان مذاكرات جدي خود پيرامون پيوستن آنكارا به اين اتحاديه تصريح كردند : آنچه براي ما بيش از هر مسئله ديگري اهميت دارد، روند اصلاحات در تركيه است .

سران اتحاديه اروپا در نشستهاي مختلف خود با تاكيد بر بهبود وضعيت قضايي تركيه در راستاي تغيير چهره اجتماعي اين كشور خاطر نشان كردند : تضعيف حقوق بشر در تركيه از جمله مواردي است كه حساسيت اتحاديه اروپا را بر انگيخته است .

به نوشته اين منبع خبري مقامات تركيه بارها با بيان اين مطلب كه به خواسته هاي از پيش مطرح شده اتحاديه اروپا جامه عمل خواهند پوشاند، افزودند : آنكارا شروط جديدي را از اتحاديه اروپا نخواهد پذيرفت و تنها مواردي كه از پيش اعلام شده را اجرا خواهد كرد .

اكنون به نظر مي رسد سال 2006 ميلادي سالي سرنوشت ساز براي مردم و دولت تركيه به شمار آيد، سالي كه بي شك رهبران اتحاديه اروپا با نظارت و بررسي دقيق و بيشتر اوضاع و شرايط تركيه راهي را براي پيوستن اين كشور پيدا كرده و يا به طور كل آن را منتفي اعلام مي كنند .

اين در حالي است كه " رجب طيب اردوغان " نخست وزير تركيه اعلام كرده است كه به هر قيمتي شده آنكارا را به عضويت اتحاديه اروپا در مي آورد .

هفته گذشته " عبدالله گل " در گفتگو با شبكه خبري ان تي وي تركيه NTV گفت : "ما پيش بيني مي كنيم كه مذاكرات حقيقي در اولين ماههاي سال 2006 ، زمانيكه اتريش رياست دوره اي اتحاديه اروپا را بر عهده گيرد آغاز شود. "



" گل " نگرانيها در زمينه مخالفت دولت و مردم اتريش كه از اول ژانويه رياست دوره اي اتحاديه اروپا را بر عهده خواهد گرفت با عضويت تركيه در اين اتحاديه را كم اهميت خواند .



وي با بيان اين مطلب كه " انتظار چنين چيزي را نداريم و كشورهايي كه رياست اتحاديه اروپا را بر عهده مي گيرند، مي توانند مخالف يا مدافع حقوق ديگران باشند " ، خاطرنشان كرد كه پيوستن تركيه به اين اتحاديه به نفع همه به ويژه اتريش است .