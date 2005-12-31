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۱۰ دی ۱۳۸۴، ۱۲:۲۷

با توجه به ادامه مذاكرات پيوستن اين كشور به اتحاديه اروپا اعلام شد؛

سال 2006 سال سرنوشت ساز براي تركيه

اتحاديه اروپا اواخر سال جاري ميلادي گفتگوهاي جدي خود را درباره پيوستن تركيه به اين اتحاديه آغاز كرد . از شواهد امر اينگونه بر مي آيد كه سال جديد ميلادي سالي سرنوشت ساز براي آنكارا به شمار آيد .

به گزارش خبرگزاري مهر ، پايگاه اينترنتي نخريشتن با انتشار گزارشي در خصوص روند پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا نوشت : انتظار مي رود اعضاي اتحاديه اروپا در سال جديد ميلادي به نتايج مهمي درباره عضويت تركيه در اين اتحاديه دست يابند .

اتحاديه اروپا در نظر دارد در زمان پيش روي خود بيش از هر چيز ديگر سياست داخلي و خارجي تركيه را مورد بررسي قرار دهد .

رهبران اتحاديه اروپا همزمان با 3 اكتبر آغاززمان مذاكرات جدي خود پيرامون پيوستن آنكارا به اين اتحاديه تصريح كردند : آنچه براي ما بيش از هر مسئله ديگري اهميت دارد، روند اصلاحات در تركيه است .

سران اتحاديه اروپا در نشستهاي مختلف خود با تاكيد بر بهبود وضعيت قضايي تركيه در راستاي تغيير چهره اجتماعي اين كشور خاطر نشان كردند : تضعيف حقوق بشر در تركيه از جمله مواردي است كه حساسيت اتحاديه اروپا را بر انگيخته است .

به نوشته اين منبع خبري مقامات تركيه بارها با بيان اين مطلب كه به خواسته هاي از پيش مطرح شده اتحاديه اروپا جامه عمل خواهند پوشاند، افزودند : آنكارا شروط جديدي را از اتحاديه اروپا نخواهد پذيرفت و تنها مواردي كه از پيش اعلام شده را اجرا خواهد كرد .

اكنون به نظر مي رسد سال 2006 ميلادي سالي سرنوشت ساز براي مردم و دولت تركيه به شمار آيد، سالي كه بي شك رهبران اتحاديه اروپا با نظارت و بررسي دقيق و بيشتر اوضاع و شرايط تركيه راهي را براي پيوستن اين كشور پيدا كرده و يا به طور كل آن را منتفي اعلام مي كنند .

اين در حالي است كه " رجب طيب اردوغان " نخست وزير تركيه اعلام كرده است كه به هر قيمتي شده آنكارا را به عضويت اتحاديه اروپا در مي آورد .

هفته گذشته " عبدالله گل " در گفتگو با شبكه خبري ان تي وي تركيه NTV گفت : "ما پيش بيني مي كنيم كه مذاكرات حقيقي در اولين ماههاي سال 2006 ، زمانيكه اتريش رياست دوره اي اتحاديه اروپا را بر عهده گيرد آغاز شود. "

" گل " نگرانيها در زمينه مخالفت دولت و مردم اتريش كه از اول ژانويه رياست دوره اي اتحاديه اروپا را بر عهده خواهد گرفت با عضويت تركيه در اين اتحاديه را كم اهميت خواند .

وي با بيان اين مطلب كه " انتظار چنين چيزي را نداريم و كشورهايي كه رياست اتحاديه اروپا را بر عهده مي گيرند، مي توانند مخالف يا مدافع حقوق ديگران باشند " ، خاطرنشان كرد كه پيوستن تركيه به اين اتحاديه به نفع همه به ويژه اتريش است .  

کد مطلب 272088

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