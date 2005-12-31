۱۰ دی ۱۳۸۴، ۱۳:۴۹

فردا براي پاسخگويي به سوال جمعي از نمايندگان

وزير علوم به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس فراخوانده شد

نماينده مردم شيروان گفت: دكتر "زاهدي" وزير علوم تحقيقات و فناوري، فردا براي پاسخ به سوال جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در خصوص عزل و نصب رؤساي دانشگاه ها به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس فراخوانده شده است.

"حسين آفريده" نماينده مردم شيروان در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، با بيان اين مطلب افزود : درست است كه اين عزل و نصب ها حق قانوني وزير است اما بايد به صورت كارشناسي صورت گيرد.

وي افزود : انتخاب رؤساي دانشگاه بدون در نظر گرفتن شرايط موجود در دانشگاه، موجب تنش در فضاي دانشجويي و نگراني اعضاي هيات علمي مي شود.

نماينده مردم شيروان در مجلس، تأكيد كرد : براي انتخاب رئيس يك دانشگاه بايد شرايط خاصي در نظر گرفته شود تا افرادي كه انتخاب مي شوند واجد آن شرايط تعريف شده باشند.

وي اظهار داشت : انتخاب رئيس يك دانشگاه توسط هيات امناي دانشگاه راه حل منطقي تري است زيرا هيات امنا بر تمامي امور اشراف دارد و مي تواند فرد مناسبي را براي اين كار انتخاب كند.

 

