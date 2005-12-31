تشكيلات اداري پاسخگوي نياز كشاورزان نيست

ولي ا...كاشكي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر در مشهد با بيان اين مطلب افزود: ما در خدمات دهي به كشاورزان با مشكل روبرو هستيم و متاسفانه تشكيلات اداري مطابق با نيازهاي بخش كشاورزي نيست و در قانع كردن مسئولين در اين امر با مشكل روبرو هستيم.

وي تصريح كرد: همكاران ما در اداره جهاد كشاورزي سبزوار در حد يك سازمان كار مي كنند و كارهاي يك سازمان را انجام مي دهند چرا كه تعاون روستايي، مركز تحقيقات ، دامپروري، كشاورزي، شيلات و... زير نظر اين اداره است.

كاشكي ادامه داد: با وجود 14 مركز خدمات رساني فعال ولي هنوز مشكلات خدمات رساني به كشاورزان مرتفع نشده است و ارباب رجوع از به تاخير افتادن كار هميشه ناراضي است.