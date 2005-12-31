كاريكاتور مطبوعاتي به مردم نزديك تر است / جنسيت هنرمند درحيطه كاريكاتور نتوانسته تقسيم بندي خاصي ايجاد كند

فيروزه مظفري / كاريكاتوريست

"فيروزه مظفري"- كاريكاتوريست در پاسخ به اين پرسش خبرنگار تجسمي " مهر" كه كاريكاتوريست هاي زن در جامعه كاريكاتور فعلي چه جايگاهي دارند، با اعلام اين مطلب گفت : تصور من براين است كه جنسيت هرگز نتوانسته ، تقسيم بندي خاصي در حيطه كاري ايجاد كند. درحيطه كاريكاتور نيز وضع به همين شكل است. در واقع عملي كه كاريكاتوريست درقالب يك اثر ارائه مي دهد ، ملاك و معيارهاي تعيين كننده اي را تشكيل ميدهد.

وي درخصوص جايگاه كاريكاتور درمطبوعات امروز تصريح كرد: شايد همان طور كه مي گويند اين طور به نظر مي آيد كه اين شاخه هنري درمواجهه با موج سانسورهاي اربابان مطبوعات با انزوا روبه رو شده است. اما اين را هم فراموش نكنيم كه هنوز هم نشرياتي هستند كه كاريكاتور را جدي گرفته و براي آن ارزش و اعتباري مجزا قائل مي شوند. شرق و همشهري از بارزترين اين نشريات هستند. تصور مي كنم براي جا افتادن حوزه كاريكاتور درايران به خصوص درمطبوعات، ما نياز به سپري كردن مقطع زماني داريم. البته اين كه كي و چطور ممكن است كاريكاتور ازهاله انزوا درآيد و دوباره رشد خود را در مطبوعات ازسر گيرد را كسي نمي داند، اما واقعيت اين است كه درحال حاضر كاريكاتور يك دوره روند را پشت سر مي گذارند و همانطور كه اشاره كردم، براي پر رنگ كردن جايگاهش احتياج به گذشت زمان زيادي است.

اين كاريكاتوريست با سابقه گفت : امروز با مشاهده نمايشگاه ها و بي ينال هاي بين المللي مي بينيم كه چهره هاي جديد با كارهاي قوي در حيطه كاريكاتور ظهور كرده اند . به بيان ساده تر ، روند كاريكاتور ما درايران ابدا نااميدكننده نيست. گرچه مسلما حضور مستمر و پررنگ كاريكاتوريست در بستر مناسبي به نام مطبوعات شكل ميگيرد، اما فضاي ارائه شده براي ارائه آثار در حال حاضر مطلوب است. شايد يكي از دلايلي كه كاريكاتور نتوانسته است به آن شكل در مطبوعات پا بگيرد اين بوده كه همواره تقاضا برعرضه غالب بوده است. يعني مطبوعات عملا جوابگوي رشد بي رويه كاريكاتوريست ها كه اغلب هم طيف دانشجويان را تشكيل مي دهد نيست.

" فيروزه مظفري " در پاسخ به اين پرسش خبرنگارتجسمي " مهر" كه كاريكاتور مطبوعاتي و نمايشگاهي را از چند منظر مي توان مورد مقايسه و بررسي قرارداد؟ گفت : اگر بخواهيم اين دو نوع را به لحاظ بازخورد مخاطب بررسي كنيم بايد گفت كاريكاتور ژورناليستي طبعا به روز تراست. بنابراين با اقبال گسترده تري از جانب مخاطب روبه رو ميشود. اما در كاريكاتور نمايشگاهي ، كاريكاتوريست قصد دارد تا اتفاقي را به معرض نمايش عموم بگذارد. اتفاقي كه شايد به دليل برگزاري و جا به جايي زمان نمايشگاه ، از دست هنرمند و مخاطب خارج شود و تاريخ مصرفش بگذرد. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كاريكاتور درمطبوعات، به روزتر است و فاصله كمي با مخاطب دارد.

وي درپاسخ به اين پرسش " مهر" كه فكر مي كنيد چرا جايزه هشت هزار دلاري هفتمين دوسالانه كاريكاتور به يك هنرمند خارجي تعلق گرفت؟ گفت: من دليل اين برتري را داشتن ايده هاي نو توسط آنها مي دانم . در هفتمين دوسالانه كاريكاتور به خصوص درشاخه سالمندان، شاهد به نمايش گذاشتن ايده ها وطرح هاي نو و بكرتري از جانب هنرمندان خارجي بوديم . تصور مي كنم اين يكي از عواملي بودكه در موفقيت آنها درهفتمين دوسالانه كاريكاتور تهران نقش داشت.

" فيروزه مظفري" درسال 1349 درتهران به دنيا آمد . وي داراي مدرك كارشناسي دررشته گرافيك است. اين هنرمند فعاليت درحوزه كاريكاتور را به شكل جدي از سالهاي 76 و77 شروع كرد. وي معتقد است ورود به خانه كاريكاتورتوانست افق جديدي درزمينه كاريكاتور به روي بگشايد. وي تاكنون در پنج نمايشگاه گروهي و يك نمايشگاه انفرادي به نمايش آثارخود پرداخته است. " مظفري " كه اكنون درروزنامه شرق به فعاليت كاريكاتور مي پردازد، ازچهارمين بي ينال كاريكاتور تا به امروز داراي حضوري مستمر بوده است.