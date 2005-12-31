حماس در انتخابات پارلماني فلسطين شركت خواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، خالد مشعل رئيس دفتر سياسي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين(حماس) از كساني كه آنها را " مبارزان عراقي" توصيف كرد، خواست خون مسلمانان و اعراب را هدر ندهند.

وي به مناسبت هجدهمين سالگرد تاسيس جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) در اردوگاه يرموك - واقع در 20 كيلومتري جنوب دمشق- درجمعه دوهزار فلسطيني اظهارداشت : جنبش حماس و كشورهاي عربي و اسلامي دريك جبهه قرار دارند و ما براي جلوگيري ازهرگونه حمله به كشورها دربرابرجنگي آشكار قرار داريم، بنابراين ما سلاح خود را حفظ خواهيم كرد وگزينه مقاومت، استراتژي ما براي بازگشت به سرزمين فلسطين است .

رئيس دفتر سياسي حماس تاكيد كرد : ما براي جلوگيري از فساد و ايجاد سازمان آزادي بخش فلسطين و بازگرداندن پناهندگان و آوارگان فلسطيني به سرزمين خودشان در انتخابات مجلس قانونگذاري فلسطين شركت خواهيم كرد وسياست و تفكر و مقاومت بر ضد اشغالگران را با هم همراه خواهيم كرد.

مشعل تاكيد كرد: ملت فلسطين با وجود محاصره از زمين و دريا و هوا به مقاومت عليه اشغالگران اسرائيلي ادامه خواهد داد وما به ساخت سلاح در داخل سرزمين هاي فلسطيني خواهيم پرداخت وغزه گلوله خمپاره ، راكت هاي قسام و "آرپي جي "مي سازد.

رئيس دفتر سياسي حماس افزود : سوريه از وضعيت بحراني خارج شد، درحالي كه دشمنان بدي اين كشور را مي خواستند، اما سوريه طبق معمول پايداري مقاومت را انتخاب كرده است و با اينكه وضعيت دشوار در عراق، فلسطين ، لبنان و ايران سايه افكنده است، آنها تسليم شدن را رد كردند.

وي از امت عرب و كشورهاي اسلامي خواست براي تحقق يافتن پيروزي ملت فلسطين و نيز تضمين حق بازگشت آوارگان به خانه و كاشانه خود و نيز آزادي قدس شريف تلاش كنند .

خبرگزاري فرانسه اعلام كرد: تشكيلات خودگردان فلسطين براي جلوگيري از مشاركت حماس در انتخابات پارلماني در معرض فشارهاي اروپاييها و آمريكا قرار گرفته است، زيرا آنها خواهان خلع سلاح اين جنبش شدند.

كميته چهارجانبه بين المللي موسوم به صلح خاورميانه چهارشنبه گذشته با صدرو بيانيه اي با مشاركت نمايندگان گروه هاي مقاومت به ويژه جنبش هاي جهاد اسلامي و مقاومت اسلامي فلسطين (حماس)دردولت آينده مخالفت كرد.

كميته چهارجانبه طرح صلح موسوم به"نقشه راه" متشكل ازآمريكا، روسيه، اتحاديه اروپا و سازمان ملل متحد در بيانيه اي اعلام كرد: دولت فلسطيني كه به زودي ازطريق انتخابات آينده شكل خواهد گرفت بايد ملزم به حق موجوديت اسرائيل باشد و نبايد گروه هاي مسلح مخالف صلح با اسرائيل را در خود جاي دهد.

انتخابات قانوگذاري فلسطين، 25 ژانويه(5 بهمن) برگزار مي شود.