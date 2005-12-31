نبايد نهادهاي دولتي را در جايگاه خريدار كتاب و نشريات دانست





حميد رضا شاه آبادي درگفت وگو با خبرنگارفرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : يكي ازدلايل اين كه نشريات كودك و نوجوان دركشور ما مورد توجه قرار نمي گيرد ، جذاب نبودن آنهاست ، وقتي يك نشريه ويژگيهاي جذب مخاطب را دارا باشد قطعا مي تواند مخاطب را جذب كند اما مجلات كودك ما اين امكان راندارند به دليل اينكه شايد توليد كنندگان آنها هم خيلي به جلب مخاطب فكر نمي كنند .

مديرشوراي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان خاطرنشان كرد : واقعيت اين است كه مجلات ويژه كودكان ازآنجايي كه بايد با قيمت كمتري ارائه شوند تا وسع بچه ها به خريد آنها برسد ، معمولا به يارانه ها و كمكهاي دولتي احتياج دارند و فقط مي توانند با كمك وهمكاري سازمانهاي دولتي منتشرشوند ، درچنين شرايطي گردانندگان اين گونه ازنشريات هم عملا حال و هواي كارمندي پيدا مي كنند و كمتر به جذب مخاطب و بالا بردن فروش نشريه فكر مي كنند .

شاه آبادي ادامه داد : واقعيت اين است كه چون سازمانهاي دولتي به ازاي هر نشريه مبلغ خاصي رابه عنوان سوبسيد پرداخت مي كنند اگر شمارگان يك مجله بالا رود نه تنها سود آور نيست كه ضرر را هم بيشتر مي كند يعني بايد مبلغ بيشتري را به عنوان سوبسيد و يارانه پرداخت كنند و همين امر موجب مي شود كه بالابردن جاذبه مجلات از نظر اقتصادي اصلا به صرفه نباشد ، در نتيجه مي بينيم كه افراد خوب و موثرو با حسن نيتي در اين نشريات كار مي كنند و عملا امكان جذب مخاطب را از دست مي دهند .



مدير شوراي انتشارات كانون پرورش تصريح كرد : من گمان مي كنم كه اگر به دنبال جذب مخاطب و توجه بيشتر مردم و بچه ها به مجلات ويژه كودكان باشيم بايد نشريات كودك بتوانند جذب مخاطب و جذب آگهي كنند و با در آمدي كه خودشان به دست مي آورند روي پاي خودشان بايستند و كار را تا مرحله اي برسانند كه بالا بردن شمارگان مجله براي آنها به منزله سود باشد نه به منزله پرداخت سوبسيد بيشتر .

وي در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبني بر اين كه چرا تنها يك مجله خاص وارد مدارس مي شود ، گفت : اين حرف برخاسته از همان نگاهي است كه ما هم درحوزه كتاب وهم درمطبوعات با آن روبرو هستيم و آن اين است كه ما نهادهاي دولتي را به عنوان خريدار كتاب و نشريات فرض مي كنيم و اگر اين امكان فراهم نشود احساس مي كنيم اجحافي دراين زمينه انجام شده است درحالي كه جاي فروش نشريات دردكه هاي روزنامه فروشي است نه در مدارس ، حتي اگر مجله هاي خود آموزش و پرورش هم بالجبار درمدارس به فروش مي رسد قطعا شيوه درستي نيست و بايد جلوي آن گرفته شود .



حميد رضا شاه آبادي در پايان گفتگو با مهر، ياد آورشد : ازنظراينكه افرادي با نگاه ادبي و با شناخت مناسب از موضوع ادبيات و هنركودكان در راس مجلات قرار گيرند ، قطعا يك نقطه قوت است اما بايد توجه داشته باشيم كه نشريات كودك و نوجوان دو روي سكه دارند كه يك روي آن همان شناخت افراد يعني نيازبه آشنايي با ادبيات و هنرويژه كودكان و نوجوانان است و بر روي ديگرسكه آشنايي با موازين حرفه اي روزنامه نگاري است كه هر كدام از اين دو ، اگر وجود نداشته باشند قطعا موجب لنگ زدن كار نشريات مي شوند و گمان مي كنم كه يكي از نقاط ضعف ما اين است كه فقط ما به آشنايي به ادبيات و هنر فكر مي كنيم و توجه به آشنايي روزنامه نگاري نداريم .