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۱۰ دی ۱۳۸۴، ۱۵:۰۸

لغو پرواز، ناصر عبداللهي را به كنسرت تهران نرساند

ناصر عبداللهي كه قرار بود روز گذشته در ورزشگاه آزادي كرج كنسرت دهد، به دليل لغو پروازهاي خروجي از بندر عباس، موفق به اجراي اين برنامه نشد.

ران رضا كريمي ، مدير  گروه " ناصريا " ، در گفت وگو با خبرنگار موسيقي "مهر"، با اعلام اين خبر گفت : گروه موسيقي " ناصريا " به خوانندگي ناصر عبداللهي قرار بود روز گذشته در دوسئانس در كرج كنسرت دهد، اما به دليل حضور عبداللهي در فستيوال "ستارگان هرمزگان" در شب پنجشنبه هشتم دي ماه و لغو پروازهاي خروجي بندرعباس  در تاريج 9 دي ماه ، اين كنسرت برگزار نشد.

كريمي افزود : به دليل وزش بادهاي طوفاني و شرايط نامساعد جوي، تمام پروازهاي خروجي بندعباس لغو شد و ما عليرغم تمام تلاشي كه كرديم، شرمنده علاقمندان موسيق پاپ شديم .

مدير گروه " ناصريا " ضمن پوزش و عذرخواهي از طرف خود، گروه و ناصر عبداللهي تصريح كرد : از تمام كساني كه براي اين كنسرت بليت خريده اند، دعوت مي شود كه هفته آينده 16 دي ماه ساعت 18 الي 20 و 21 الي 23 براي ديدن كنسرت خود به ورزشگاه آزادي كرج بروند؛ درغير اين صورت، به محل هاي خريد بليت رفته و پول خود را دريافت كنند.

 

کد مطلب 272129

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