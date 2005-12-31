لغو پرواز، ناصر عبداللهي را به كنسرت تهران نرساند

ران رضا كريمي ، مدير گروه " ناصريا " ، در گفت وگو با خبرنگار موسيقي "مهر"، با اعلام اين خبر گفت : گروه موسيقي " ناصريا " به خوانندگي ناصر عبداللهي قرار بود روز گذشته در دوسئانس در كرج كنسرت دهد، اما به دليل حضور عبداللهي در فستيوال "ستارگان هرمزگان" در شب پنجشنبه هشتم دي ماه و لغو پروازهاي خروجي بندرعباس در تاريج 9 دي ماه ، اين كنسرت برگزار نشد.

كريمي افزود : به دليل وزش بادهاي طوفاني و شرايط نامساعد جوي، تمام پروازهاي خروجي بندعباس لغو شد و ما عليرغم تمام تلاشي كه كرديم، شرمنده علاقمندان موسيق پاپ شديم .

مدير گروه " ناصريا " ضمن پوزش و عذرخواهي از طرف خود، گروه و ناصر عبداللهي تصريح كرد : از تمام كساني كه براي اين كنسرت بليت خريده اند، دعوت مي شود كه هفته آينده 16 دي ماه ساعت 18 الي 20 و 21 الي 23 براي ديدن كنسرت خود به ورزشگاه آزادي كرج بروند؛ درغير اين صورت، به محل هاي خريد بليت رفته و پول خود را دريافت كنند.