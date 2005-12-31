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۱۰ دی ۱۳۸۴، ۱۲:۲۸

رئيس انجمن مهندسان مكانيك ايران:

انجمن هاي علمي مخازن فكر و انديشه اند

رئيس انجمن مهندسان مكانيك ايران گفت: انجمن هاي علمي مخازن فكر و انديشه در جوامع محسوب مي شوند كه به راحتي در اختيار دولت و جامعه بوده و كشوري كه از اين ظرفيت ها استفاده كند، رشد خواهد كرد.

پروفسور "محمدرضا اسلامي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" در مشهد با اشاره به لزوم مبتني بودن تصميم گيري هاي كشوري بر تحقيق و پژوهش، تصريح كرد: تنها در اين صورت است كه كشور موفق خواهد بود و اين در حالي است كه پژوهش در سال هاي اخير در كشور ما رشد خوبي داشته است.

وي اضافه كرد: در كشورهاي پيشرفته سياستگذاران بر اساس نظر نخبگان تصميم گيري مي كنند و فارغ التحصيلان دانشگاه در رشته هاي مهندسي بايد مدرك مهندسي تخصصي (P.E) را از انجمن مربوطه دريافت و سپس جذب صنايع شوند.

عضو هيات علمي دانشگاه اميركبير اظهار داشت: به تازگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نيز اين روند را آغاز كرده و در حال حاضر انجمن هاي مهندسي ايران در مشاوره به قواي سه گانه، تدوين و توسعه استانداردها، ايجاد ارتباط بين موسسات تحقيقاتي و ساير مراكز كشور فعاليت بيشتري نسبت به گذشته دارند.

وي به اهميت گروه هاي دانشجويي براي انجمن ها اشاره و تأكيد كرد: گروه هاي دانشجويي در تضمين و تحكيم روند توسعه پايدار اهميت بسياري خواهند داشت.

کد مطلب 272135

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