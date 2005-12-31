انجمن هاي علمي مخازن فكر و انديشه اند

پروفسور "محمدرضا اسلامي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" در مشهد با اشاره به لزوم مبتني بودن تصميم گيري هاي كشوري بر تحقيق و پژوهش، تصريح كرد: تنها در اين صورت است كه كشور موفق خواهد بود و اين در حالي است كه پژوهش در سال هاي اخير در كشور ما رشد خوبي داشته است.

وي اضافه كرد: در كشورهاي پيشرفته سياستگذاران بر اساس نظر نخبگان تصميم گيري مي كنند و فارغ التحصيلان دانشگاه در رشته هاي مهندسي بايد مدرك مهندسي تخصصي (P.E) را از انجمن مربوطه دريافت و سپس جذب صنايع شوند.

عضو هيات علمي دانشگاه اميركبير اظهار داشت: به تازگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نيز اين روند را آغاز كرده و در حال حاضر انجمن هاي مهندسي ايران در مشاوره به قواي سه گانه، تدوين و توسعه استانداردها، ايجاد ارتباط بين موسسات تحقيقاتي و ساير مراكز كشور فعاليت بيشتري نسبت به گذشته دارند.

وي به اهميت گروه هاي دانشجويي براي انجمن ها اشاره و تأكيد كرد: گروه هاي دانشجويي در تضمين و تحكيم روند توسعه پايدار اهميت بسياري خواهند داشت.