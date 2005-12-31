"ستارهدايت خواه"، عضو كميسيون فرهنگي مجلس درگفت و گو با خبرنگار تلويزيون " مهر "، در پاسخ به اين سوال كه با توجه به رواج روز افزون سريال‌هاي خارجي با محوريت زنان، آيا اين اتفاق برنامه‌ريزي شده و هدفمند است يا به طور تصادفي پيش آمده، گفت : " متاسفانه در حال حاضر تعداد سريال هاي خارجي كه از شبكه هاي مختلف سيما پخش مي شود به نسبت توليدات داخلي زياد است و جهت گيري خاصي كه برخي از سريال هاي خارجي دارند، براي فرهنگ عمومي جامعه ما مفيد نيست. وقتي انس با يك مساله زياد شود، ناخودآگاه همساني و هم رنگي در جامعه ايجاد مي كند و ويژگي هاي فرهنگي بيگانه در جامعه ترويج پيدا مي كند و اين مساله جاي تامل دارد و از ايرادات جدي است."

وي افزود: " البته كميسيون فرهنگي مجلس بارها به مسوولان سيما اين مساله را تذكر داده است و مهمترين استدلال مسوولان سيما، بودجه بود. آنها اشاره كردند، بودجه صدا وسيما براي افزايش توليدات داخلي كم بوده و در حدود 30 تا 40 درصد است و 60 درصد از بودجه صرف خريد آثار خارجي مي شود."

متاسفانه در حال حاضر تعداد سريال هاي خارجي كه از شبكه هاي مختلف سيما پخش مي شود به نسبت توليدات داخلي زياد است و جهت گيري خاصي كه برخي از سريال هاي خارجي دارند، براي فرهنگ عمومي جامعه ما مفيد نيست

عضو كميسيون فرهنگي مجلس خاطر نشان كرد : " وقتي مدت زيادي روي يك مساله زوم شود و اكثر سريال هاي خارجي پخش شده از سيما حول يك محور باشد، مسلماً تبديل به فرهنگ مي شود و در جامعه نهادينه مي شود. به عنوان نمونه سيماي زنان در سريال هاي غربي با فرهنگ ديني ما سازگار نيست و بر فرهنگ خانواده، تربيت كودكان و همسرداري تاثير مي گذارد و آنها را تحت الشعاع قرار مي دهد، حتي ديدگاه هاي فمينيستي در جامعه ترويج پيدا مي كند. نقش خانواده كم رنگ مي شود و كيان خانواده سست و متزلزل خواهد شد و به مرور زمان تبديل به بحران مي شود."



وي با اشاره به اين كه مسوولان سيما بايد آثاري را شناسايي و بعد خريداري كنند كه با فرهنگ جامعه ما سازگاري بيشتري داشته باشند، گفت: " به نظر من بودجه، توجيه مناسبي نيست، چرا كه در دو سال اخير مجلس كمك قابل توجهي به صدا و سيما داشته است و درسال 84 ، 55 ميليارد تومان بودجه از سوي مجلس به صدا و سيما داده شد. اخيراَ هم 150 ميليارد تومان براي خريد تجهيزات فني به صدا و سيما داده شد.»

هدايت خواه در ادامه افزود: « در حال حاضر مساله فروپاشي خانواده در غرب هم مطرح است و چند سال پيش سازمان بين الملل هم يك روز را به عنوان روز خانواده نامگذاري كرد و برخي از مسوولان فرهنگي نسبت به اين مساله هشدارهاي جدي دادند. بنابراين در جامعه ما كه خانواده‏، نهاد مهمي محسوب مي شود بايد در جهت تحكيم اين نهاد تلاش كنيم و نبايد مورد غفلت قرار بگيرد، چرا كه در برخي از مواقع غفلت ها منجر به ترويج تهاجم فرهنگي مي شود. پس مسوولان سيما بايد توجه كنند كه فيلم هايي خريداري شود كه نقش مخربي در جامعه ما نداشته باشد و نقش زنان در خانواده پررنگ تر باشد.»