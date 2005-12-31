سردار ابويي به ارايه كشفيات مواد مخدر نيروي انتظامي پرداخت

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، سردار مهدي ابويي با اشاره به دستگيري 87 هزار و 900 نفر قاچاقچي در سال جاري ، افزود: در 9 ماهه امسال، 194 هزار معتاد دستگير و 1100 باند قاچاق نيز منهدم شدند.

وي در جمع خبرنگاران گفت: روزانه 1700 كيلوگرم مواد مخدر از افغانستان وارد ايران مي ‌‏شود كه موفق به كشف 750 كيلوگرم از آنها مي ‌‏شويم.

ابويي افزود: 30 درصد توليد ترياك افغانستان براي ترانزيت و توزيع وارد ايران مي ‌‏شود كه اين ميزان در سال‌‏هاي گذشته 50 درصد بوده است.

وي تصريح كرد: در 9 ماهه سال جاري 218 تن و 500 كيلوگرم انواع مواد مخدر توسط نيروي انتظامي كشف شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 درصد افزايش يافته است.

ابويي با اشاره به حجم توليد مواد مخدر در افغانستان در سال جاري، افزود: امسال حجم ورود مواد مخدر به كشور در مقايسه با سال گذشته 20 درصد كاهش يافته و در سال جاري، فراواني مواد مخدر در ايران 25 درصد كاهش يافته است.

وي گفت: در سال جاري 4 هزار و 350 كيلوگرم هروئين ، 4 هزار و 800 كيلوگرم مرفين ، 165 تن و 300 كيلوگرم ترياك و 36 تن و 300 كيلوگرم حشيش توسط ناجا كشف شده است.

به گفته ابويي، در كشف هروئين 16 درصد و در كشف ترياك 30 درصد افزايش و در مرفين 48 درصد و در حشيش 37 درصد كاهش كشف داشته ‌‏ايم.

مديركل مركز مبارزه با مواد مخدر ناجا خاطرنشان كرد: فراواني حشيش در كشور حدد 13 درصد كنترل شده و كنترل و كاهش فراواني مواد مخدر در سال جاري ناخالص اين مواد را افزايش داده است.

ابويي گفت: 40 درصد مواد مخدر وارد شده به كشور كشف مي ‌‏شود و بقيه آن در كشور توزيع يا از طريق ايران ترانزيت مي‌‏شود.

وي خاطرنشان كرد: در 9 ماهه سال جاري 340 عمليات درگيري در شرق كشور انجام شد كه در اين عمليات 165 نفر از اشرار كشته و 586 نفر نيز دستگير شدند همچنين 30 نفر از افسران ناجا نيز در اين عمليات به شهادت رسيدند.

ابويي افزود: كشت خشخاش در افغانستان در حال حاضر به صورت بي رويه انجام مي ‌‏شود و ما نسبت به افزايش توليد افغانستان در سال 85 نگران هستيم.

مديركل مركز مبارزه با مواد مخدر ناجا خواستار تصويب سياست‌‏هاي كلان مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخيص مصلحت نظام شد و گفت: براي ساماندهي معتادان بايد امكانات لازم در اين خصوص افزايش يابد و مركزي براي نگهداري معتادان دستگير شده توسط ناجا ايجاد شود.

در حاشيه نشست خبري سردار ابويي

- در حالي كه خبرنگاران حاضر در نشست خبري مديركل مركز مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي قصد داشتند جلسه را پس از 65 دقيقه تاخير مقام مسئول ترك كنند ، سردار ابويي وارد ساختمان شد و بدون اينكه توضيحي منطقي به خبرنگاران ارايه بدهد ، نسبت به ترك محل مصاحبه مطبوعاتي گله مند و معترض نيز شد!

- سردار ابويي در پاسخ خبرنگاران گفت : همين الان به من گفته اند كه به محل جلسه بيايم و اتفاق خاصي نيفتاده است . اگر نمي خواهيد برمي گردم !

- سرهنگ احمدي رئيس مركز اطلاع رساني نيروي انتظامي نيز كه از سوي سردار ابويي مسئول اين ناهماهنگي عنوان شده بود از ارائه هرگونه پاسخ قانع كننده به خبرنگاران طفره رفت.

- پس از سخنان سردار ابويي و برخورد سرهنگ احمدي ، تعدادي از خبرنگاران كه برخورد رخ داده را توهين به شان و منزلت حرفه خبري مي دانستند ، در اعتراض به اين رفتار جلسه را ترك كردند.

- نشست خبري سردار ابويي قرار بود ساعت 10 صبح برگزار شود كه مديركل مركز مبارزه با مواد مخدر ناجا ساعت 11 و 5 دقيقه وارد سالن جلسه شد!