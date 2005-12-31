سردار ابويي به ارايه كشفيات مواد مخدر نيروي انتظامي پرداخت

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، سردار مهدي ابويي با اشاره به دستگيري 87 هزار و 900 نفر قاچاقچي در سال جاري ، افزود: در 9 ماهه امسال، 194 هزار معتاد دستگير و 1100 باند قاچاق نيز منهدم شدند.
وي در جمع خبرنگاران گفت: روزانه 1700 كيلوگرم مواد مخدر از افغانستان وارد ايران مي شود كه موفق به كشف 750 كيلوگرم از آنها مي شويم.
ابويي افزود: 30 درصد توليد ترياك افغانستان براي ترانزيت و توزيع وارد ايران مي شود كه اين ميزان در سالهاي گذشته 50 درصد بوده است.
وي تصريح كرد: در 9 ماهه سال جاري 218 تن و 500 كيلوگرم انواع مواد مخدر توسط نيروي انتظامي كشف شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 درصد افزايش يافته است.
ابويي با اشاره به حجم توليد مواد مخدر در افغانستان در سال جاري، افزود: امسال حجم ورود مواد مخدر به كشور در مقايسه با سال گذشته 20 درصد كاهش يافته و در سال جاري، فراواني مواد مخدر در ايران 25 درصد كاهش يافته است.
وي گفت: در سال جاري 4 هزار و 350 كيلوگرم هروئين ، 4 هزار و 800 كيلوگرم مرفين ، 165 تن و 300 كيلوگرم ترياك و 36 تن و 300 كيلوگرم حشيش توسط ناجا كشف شده است.
به گفته ابويي، در كشف هروئين 16 درصد و در كشف ترياك 30 درصد افزايش و در مرفين 48 درصد و در حشيش 37 درصد كاهش كشف داشته ايم.
مديركل مركز مبارزه با مواد مخدر ناجا خاطرنشان كرد: فراواني حشيش در كشور حدد 13 درصد كنترل شده و كنترل و كاهش فراواني مواد مخدر در سال جاري ناخالص اين مواد را افزايش داده است.
ابويي گفت: 40 درصد مواد مخدر وارد شده به كشور كشف مي شود و بقيه آن در كشور توزيع يا از طريق ايران ترانزيت ميشود.
وي خاطرنشان كرد: در 9 ماهه سال جاري 340 عمليات درگيري در شرق كشور انجام شد كه در اين عمليات 165 نفر از اشرار كشته و 586 نفر نيز دستگير شدند همچنين 30 نفر از افسران ناجا نيز در اين عمليات به شهادت رسيدند.
ابويي افزود: كشت خشخاش در افغانستان در حال حاضر به صورت بي رويه انجام مي شود و ما نسبت به افزايش توليد افغانستان در سال 85 نگران هستيم.
مديركل مركز مبارزه با مواد مخدر ناجا خواستار تصويب سياستهاي كلان مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخيص مصلحت نظام شد و گفت: براي ساماندهي معتادان بايد امكانات لازم در اين خصوص افزايش يابد و مركزي براي نگهداري معتادان دستگير شده توسط ناجا ايجاد شود.
در حاشيه نشست خبري سردار ابويي
- در حالي كه خبرنگاران حاضر در نشست خبري مديركل مركز مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي قصد داشتند جلسه را پس از 65 دقيقه تاخير مقام مسئول ترك كنند ، سردار ابويي وارد ساختمان شد و بدون اينكه توضيحي منطقي به خبرنگاران ارايه بدهد ، نسبت به ترك محل مصاحبه مطبوعاتي گله مند و معترض نيز شد!
- سردار ابويي در پاسخ خبرنگاران گفت : همين الان به من گفته اند كه به محل جلسه بيايم و اتفاق خاصي نيفتاده است . اگر نمي خواهيد برمي گردم !
- سرهنگ احمدي رئيس مركز اطلاع رساني نيروي انتظامي نيز كه از سوي سردار ابويي مسئول اين ناهماهنگي عنوان شده بود از ارائه هرگونه پاسخ قانع كننده به خبرنگاران طفره رفت.
- پس از سخنان سردار ابويي و برخورد سرهنگ احمدي ، تعدادي از خبرنگاران كه برخورد رخ داده را توهين به شان و منزلت حرفه خبري مي دانستند ، در اعتراض به اين رفتار جلسه را ترك كردند.
- نشست خبري سردار ابويي قرار بود ساعت 10 صبح برگزار شود كه مديركل مركز مبارزه با مواد مخدر ناجا ساعت 11 و 5 دقيقه وارد سالن جلسه شد!
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