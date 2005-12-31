بيش از يك سوم خودروهاي امدادي هلال احمر فرسوده است

دكتر محمد حسن قدسيان مقدم در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: هم اكنون هلال احمر حدود 3 هزار و 300 دستگاه وسيله نقليه براي امداد و نجات در اختيار دارد اما بيش از يك سوم آن همان وسايل نقليه اي است كه در زمان دفاع مقدس مورد استفاده قرار مي گرفته ، به همين علت اين وسايل نقليه امدادي با قدمت حداقل 16 سال، دچار فرسودگي هستند.

وي اظهار داشت: هلال احمر در زمينه امكاناتي نظير وسايل نقيله امدادي دچار كمبود است چون در صورت ارائه وظيفه امدادرساني جاده اي به هلال احمر بايد براي پايگاههاي هلال احمر آمبولانس در نظر گرفته شود بنابراين براي ارائه خدمات مناسب به مردم بايد اعتبار لازم در اين زمينه در اختيار هلال احمر قرار گيرد.

دبيركل جمعيت هلال احمر تصريح كرد: با بيان اينكه در زمينه بالگردها نيز در سالهاي ابتدايي تاسيس اين جمعيت امكانات مناسبي وجود داشت اما پس از پايان جنگ تحميلي اين بالگردها نيز فرسوده شدند، گفت: تعداد بالگردهاي امدادي در سال 78 فقط 3 فروند بود كه با كمكهاي دولتي، هم اكنون به 8 فروند رسيده است كه بازهم بايد افزايش يابد چون افزايش توانمندي هاي جمعيت هلال احمر، ميزان پاسخگويي در مورد امداد رساني به هنگام بروز حوادث را بيشتر مي كند.

وي گفت: هلال احمر به تازگي طرحي را در زمينه افزايش تعداد بالگردهاي امدادي به ستاد عالي پيشگيري و مديريت بحران ارائه كرده تا بر اساس اين طرح تعداد 18 فروند بالگردهاي امدادي طي يك دوره 3 ساله به ناوگان هوايي هلال احمر افزوده شود كه اين طرح هم اكنون در مرحله كارشناسي در مورد نوع بالگردها و مكان خريداري قرار دارد.

قدسيان مقدم گفت: جمعيت هلال احمر با 83 سال سابقه فعاليتهاي امدادرساني بر اساس مصوبات مجلس منابع مالي براي آن در نظر گرفته شده كه يكي از اين منابع اختصاص 42 درصد از درآمد 5 درصدي حاصل از ثبت اسناد رسمي است بنابراين جمعيت هلال حمر از اعتبار دولتي مانند ساير سازمانهاي دولتي كه بتوان ميزان آن را افزايش داد، برخوردار نيست.

وي تصريح كرد: در كنار كمكهاي دولتي به جمعيت هلال احمر به عنوان موسسه خيريه ، غيرانتفاعي و داراي شخصيت حقوقي، اين جمعيت نيز خدماتي نظير كمك در دوره 8 سال دفاع مقدس را به دولت ارائه كرده است . به گونه اي كه هلال احمر طي سالهاي جنگ تحميلي ، تعداد زيادي از نيروها و تجهيزات خود نظير بالگردها و آمبولانس را از دست داده است.