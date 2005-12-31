رشد اقتصادي در نيمه اول امسال 5.5 درصد/بخش نفت از نظر سرمايه گذاري با مشكلات جدي مواجه است

به گزارش مهر در اين گزارش كه از سوي بانك مركزي و تحت عنوان " تحولات اقتصادي ايران در بخش واقعي" منتشر شده ، آمده است كه نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در سال1383 معادل 8/4 درصد و در شش ماهه اول سال مذكور نيز 6/4 درصد بوده است كه در نتيجه مي‌توان گفت كه درنيمه اول سال جاري، بخش واقعي اقتصاد تقريبا از يك واحد درصد افزايش در نرخ رشد برخوردار بوده است.

بنا بر اين گزارش، برآورد ارزش افزوده فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي نشان مي‌دهد كه علت عمده افزايش نرخ رشد توليد را بايد در افزايش نرخ رشد فعاليت‌هاي كشاورزي و ساختمان جستجو كرد .

نتايج نشان مي‌دهد كه سهم ارزش افزوده هر يك از فعاليت‌هاي مذكور در رشد ناخالص داخلي نيمه اول سال 1384، به ترتيب 4/1 و 1/0 درصد بوده است كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل معادل 8/0 و 4/0 واحد درصد افزايش يافته است.

با اين وجود بخشي از اين افزايش‌ها توسط كاهش در سهم در رشد بخش نفت و برخي از بخش‌هاي خدماتي جبران گرديد، به نحوي كه در نهايت اختلاف نرخ رشد دو دوره مشابه در حد 9/0 واحد درصد متوقف گرديد.

گروه كشاورزي پس از افت محسوسي كه در سال گذشته زراعي با آن روبرو گرديد، در نتيجه فراهم آمدن وضعيت مناسب‌تر به ويژه شرايط نسبتا مساعد جوي، توانست در شش ماهه اول سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل از نرخ رشد 2/7 درصدي بهره‌مند گردد.

بر اساس گزارش مهر، برآوردهاي ارزش افزوده گروه كشاورزي نشان مي‌دهد كه در هر دو بخش توليد محصولات زراعي و باغي و توليد مصحولات دامي رشد قبل توجهي نسبت به دوره مشابه سال قبل حاصل شده است . براساس آمارهاي مقدماتي وزارت جهاد كشاورزي توليد محصولات عمده اين گروه كه شامل گندم ، جو، برنج، محصولات باغي و محصولات اصلي دامي مي‌باشد به تريب 7.1 ، 3.4 ، 0 ، 11.5 و 6.9 درصد نسبت به نيمه اول سال 83 رشد داشته است.

در شش ماهه اول سال 1384، نرخ رشد ارزش افزوده گروه نفت بار ديگر كاهش يافت كه علل اصلي آن علاوه بر كاهش نرخ رشد استخراج نفت خام، كاهش در صادرات نفت خام از طريق بيع متقابل و همچنين كاهش در توليد و صادرات فرآوردهاي نفتي بوده است.

با در نظر گرفتن مجموع عوامل، در نهايت ارزش افزوده گروه نفت در نيمه اول سال جاري به قيمت‌هاي ثابت 1376، در حد 23563 ميليارد ريال متوقف شد كه تنها 4/2 درصد بيش از دوره مشابه سال قبل بوده است.

اين رقم در مقايسه با نرخ رشد 1/3 درصدي ارزش افزوده اين گروه در نيمه اول سال 83، 7/0 واحد درصد كاهش يافته است كه منعكس كننده مشكلاتي است كه اين بخش از نظر سرمايه‌گذاري با آن روبروي است.

به عبارت ديگر با توجه به اين كه حفظ سطح فعلي توليد در بخش استخراج نفت نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي جايگزين است، طبيعي است كه به منظور افزايش ظرفيت‌‌هاي بالفعل، ميزان سرمايه‌گذاري بايد از سطح كنوني بسيار فراتر رود.

با توجه به اين كه هم اكنون استخراج نفت در كشور در سطح بالاي از ظرفيت بالفعل انجام مي‌شود، لذا عدم تحقق سرمايه‌گذاري‌هاي جديد، موجب تداوم روند نزولي نرخ رشد ، حداقل در بخش استخراج خواهد گرديد.

به گزارش مهر در گزارش بانك مركزي آمده است: گروه صنايع ومعادن در نيمه اول سال 1384 با نرخ رشدي معادل 6.9 درصد از عملكرد نسبتا موفقي برخوردار بوده، به نحوي كه توانست، 5/1 واحد درصد از كل 5/5 درصد نرخ رشد اقتصادي را دوره مورد بررسي تحقق بخشد، كه اين سهم در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 3/0 واحد درصد افزايش داشته است.

نرخ رشد اين گروه در نيمه اول سال 1383 معادل 5/5 درصد ودر كل سال 1383 برابر 4/8 درصد بوده است .

در بين زيربخش‌هاي اين گروه، بخش صنعت با نرخ رشد 3/8 درصدي همانند سال‌هاي اخير نرخ رشد پرشتابي را به نمايش گذاشته است. توليد محصولات عمده اين بخش كه عبارت از فولاد خام، محصولات فولادي،اتومبيل سواري، سيمان و محصولات پتروشيمي است، در شش ماهه اول سال جاري در مقايسه با دوره مشابه سال قبل به ترتيب 8.8 ، 10.4 ، 12.5 ، 1.4 و 5 درصد رشد داشته است.

بخش ساختمان كه از نيمه دوم سال 1382 وارد شرايط ركودي شده و اين شرايط در سال 1383 شدت نيز يافته بود، در سه ماهه اول سال جاري با رشد 10 درصدي نشانه‌هايي از شرايط رونق را به نمايش گذاشت. با اين وجود برآوردهايي كه از عملكرد اين بخش در سه ماهه دوم سال جاري ارائه گرديده، گوياي ماندگاري وضعيت ركودي مي باشد.



بنابراين گزارش، گروه خدمات، كه بيشترين سهم از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است همچون سال گذشته رشد ملايمي را تجربه نمود، به نحوي كه نرخ رشد اين گروه در نيمه اول سال جاري به 8/4 درصد رسيد.

نرخ رشد شاخص‌هاي ضمني گروه‌ها كشاورزي، نفت، صنايع و معادن و خدمات در نيمه اول سال 84 به ترتيب معادل 7.2 ، 46.7 ، 9.4 ، و 14.7 درصد و نرخ رشد شاخص ضمني توليد ناخالص داخلي و توليد ناخالص داخلي بدون نفت نيز به ترتيب برابر 19 و 5/11 درصد بوده است. بدين ترتيب، به جز نفت،در همه گروه‌هاي اقتصادي نرخ رشد شاخص ضمن به ميزان قابل توجهي كاهش يافته كه حاصل آن كاهش نرخ رشد شاخص ضمني توليد ناخالص داخلي بدون نفت به ميزان 5 واحد درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل مي‌باشد.

با افزايش قابل توجه قيمت جهاني نفت و رشد شاخص ضمني توليد و ارزش افزوده گروه نفت در اقتصاد ايران، شاخص ضمني توليد ناخالص داخلي ( با احتساب نفت ) با 4/0 واحد درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال قبل به 19 درصد رسيد.

