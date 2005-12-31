سيستم كدينگ در 40 گمرك كشور راه اندازي شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي گمرك در گمركات مجهز به سيستم كدينگ براي ارايه خدمات و تسهيلات به تجار و بازرگانان كد مخصوص به آنان به سيستم ارايه و پس از اطلاع از صحت و سقم اطلاعات و مشخصات مربوط و نداشتن تعهدات به گمرك تشريفات مربوطه انجام مي شود.

اين گزارش حاكيست ، گمركات مجهز به سيستم كدينگ قادر خواهند بود تمام اطلاعات مربوط به تجار و بازرگانان از جمله داشتن تعهد مالي به گمرك را به صورت Online مشاهده كنند تا پس از اطمينان كامل خدمات لازم را ارايه دهند.

اطلاعات مربوط به صحت و سقم كارت بازرگاني و كارت حق العملكاري مراجعه كنندگان نيز از ديگر اطلاعاتي است كه گمركات داراي سيستم كدينگ قادرند به آن دست پيدا كنند و امورمربوطه را انجام دهند.

اين گزارش ها مي افزايد: به دليل ساختار وب بنياد بودن اين سيستم كاربران قادرتند تغييرات انجام شده و اطلاعات جديد در دوره هاي زماني برنامه ريزي شده را به موقع دريافت كنند.

بر اساس اين گزارش با عملياتي شدن سيستم كدينگ در گمركات بوشهر، كرمان و يزد تعداد گمركات كشور كه به سيستم كدينگ مجهز شدند به 40 گمرك رسيد.

شايان ذكر است تا پايان سال جاري سيستم كدينگ در كليه گمركات مكانيزه كشور راه اندازي خواهد شد.