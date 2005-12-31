گفته بودم مقابل ذوب آهن نتيجه مي گيريم/ صبوري كرديم موفق شديم

اكبرميثاقيان سرمربي تيم ابومسلم ايران خودرودرگفت و گو با خبرنگار" مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت: بازي سنگيني بود كه موفق شديم سه امتيازآن راكسب كنيم وشرايط خود رابهبود ببخشيم. وي درادامه گفت: بازيكنان ما پيشرفت قابل توجهي را داشته اندشخصيت واقعي خود را دربازي با ذوب آهن به نمايش گذاشتند.

ميثاقيان با بيان اينكه بازيكنان ما باوركردند كه قوي هستند گفت: درطول نيم فصل اول مشكلاتي داشتيم ولي دردوسه هفته پاياني تيم فصل شرايط خوبي برتيم ماحكم فرماشد ودر واقع همه صبوري كرديم تا درحال حاضرموفق عمل مي كنيم.

وي وجود محبي را براي پوشش برخي نقاط ضعف تيم مثمر ثمردانست وافزود: با توجه به اينكه درتيم فصل دوم شناخت بهتري ازحريفان كسب كرده ايم نقاط ضعف خود را پوشش خواهيم داد ضمن اينكه وجود اميرمحبي نيزمي تواند كمك شاياني به ما نمايد.

