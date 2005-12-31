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۱۰ دی ۱۳۸۴، ۱۳:۰۶

نماينده سازمان بهداشت جهاني:

ايران در طرح غني سازي آرد جزو كشورهاي پيشتاز است

پروژه غني سازي آرد در استان كرمان با حضور مسئولان ذي ربط استاني به بهره برداري رسيد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، فرآيند غني سازي آرد به وسيله دستگاهي به نام ميكرو فيدر صورت مي گيرد كه در داخل كشور طراحي و ساخته شده است.

براساس اين گزارش، پروژه غني سازي آرد براي اولين بار در ايران و خاورميانه در بوشهر به صورت پايلوت عملياتي شده و به دنبال آن اين پروژه در استان هاي فارس و كرمان به بهره برداري رسيده است. 

در همين حال، جانسون نماينده سازمان بهداشت جهاني طي بازديدي كه از مراحل مختلف پروژه غني سازي آرد در كشورمان به عمل آورده، اعلام كرده است : ايران در اين زمينه پيشتاز است و قابليت صدور دانش فني و تجهيزات را نيز داراست.

هيات دولت هم در مصوبه اي پروژه غني سازي آرد را ملي و اجباري اعلام كرده است. بدين ترتيب از اول سال 1385 ، تمام كارخانجات آرد كشور موظف به تجهيز فني و خريد پرميكس جهت غني سازي آرد هستند.

 

کد مطلب 272190

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