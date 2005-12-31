وزير ارتباطات سه شنبه به سوال اعلمي پاسخ مي دهد

به گزارش خبرنگارسياسي "مهر"، در سئوال اكبر اعلمي درسئوال خود از محمد سليماني وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات آمده است : مدتي است كه سايت هاي سياسي علمي و تخصصي و خدمات دهي به كاربران اينتر نتي كه نوعا در چارچوب قوانين جمهوري اسلامي ايران فعاليت مي كنند مانند "امروز"، "رويداد" ، "ملي مذهبي" ، "ميزان"blonde، bloog rolling ، netstat،image shak ، و ... فيلتر گذاري شده است.

از طرفي استفاده ناصحيح از كلمات كليدي براي فيلتر كردن سايت هاي اينترنتي سبب مسدود شدن بسياري از سايت هاي مجازي كه ادامه فعاليت آنها منع قانوني ندارد، شده است .



در ادامه سوال اعلمي از وزير ارتباطات آمده است عدم انعطاف در طبقه بندي كاربران باعث سوق پيدا كردن مراكز و سازمان هاي مختلف به استفاده از ارتباطات اينتر نتي خصوصي و انعقاد قرار داد با شركت هاي خصوصي داخلي يا خارجي شده است .



نماينده مردم تبريز همچنين از وزير ارتباطات و فناوري ارتباطات پرسيده است نظر به حقوق مسلم شهروندان در آزادي بيان و مبادله آزاد اطلاعات مبناي اين قبيل تصميمات چيست و چه اقدامي در جهت تامين حقوق مشروع كاربران و افزايش تعداد كاربران اينترنتي به عمل آورده ايد .

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