به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، اين آهنگساز و نوازنده چيره‌دست تار كه در جلسات سخنراني خود به پرسش‌هاي علاقمندان موسيقي پاسخ مي‌داد و وضعيت موسيقي كشور را بررسي و تحليل مي‌كرد، اين روزها مشغول فراهم آوردن مقدمات برگزاري كلاس‌هاي آموزشي و كارگاههاي مستركلاس و جلسات سخنراني در مكتبخانه ميرزا عبدالله است. اين مكتبخانه در دهه 60 با نام مؤسسه "چاووش" يكي از مهم‌ترين مراكز آموزشي موسيقي ايران بود كه هنرمندان بزرگي را به جامعه موسيقي معرفي كرده است.

لطفي مدتي به عنوان مدرس تار و سه‌تار در چاووش فعاليت مي‌كرد و علاوه بر او حسين عليزاده به عنوان مدرس تار و محمد فيروزي به عنوان مدرس بربط فعاليت مي‌كردند. با اينكه چندي قبل برخي رسانه‌ها خبر از سخنراني لطفي در دانشگاه هنر داده بودند، اما وي فعلا هيچ برنامه‌اي براي سخنراني يا تدريس در هيچ يك از دانشگاههاي تهران ندارد.

موسسه آواي شيدا آلبوم "قافله‌سالار" را كه شامل كنسرت اين هنرمند در فلورانس ايتاليا است، منتشر كرده است. "قافله‌سالار" تكنوازى تار و سه تار و همچنين آوازخوانى‌هاى لطفى را دربر مى‌گيرد كه تمام آن بر پايه بداهه است و در دو دستگاه راست پنجگاه و نوا اجرا شده است.

از جمله آثار، فعاليت‌ها و كنسرت‌هاي لطفي، كه پس از سال‌ها به ايران بازگشته، مي‌توان به تصنيف‌هاي "بميريد بميريد"، "به ياد عارف"، "داروگ"، "ناز ليلي"، "كوچه‌سار شب"، كنسرت نوا، كنسرت راست پنجگاه، كنسرت سه‌گاه (كنسرت طوس)، بازسازي آوازهاي قمر، بازسازي آثار گذشتگان، به ياد درويش‌خان، به ياد طاهرزاده، موسيقي فيلم "حاجي واشنگتن"، "چاووش 1" (به ياد عارف)، "چاووش 2" (شب نورد)، "چاووش 4"، "چاووش 6"، "چاووش 8" و "چاووش 9" اشاره كرد.