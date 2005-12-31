واكنش رسانه هاي عربي به اظهارات عبدالحليم خدام

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه اماراتي "گلف نيوز"چاپ دبي اعلام كرد: خدام با سخن گفتنش درمورد تهديد به تروررفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان عليه بشار اسد يك "سونامي سياسي " به راه انداخت.

اين روزنامه در صفحه اول خود نوشت : خدام يك سونامي سياسي عليه سوريه به راه انداخت و معاون سابق رئيس اين كشور در گفتگوي مفصل با شبكه خبري العربيه ضربه سختي را به بشار اسد وارد كرد.

روزنامه سعودي" الرياض" درصفحه اول خود با اشاره به اظهارات خدام مبني براينكه"خودم را در برابردوگزينه يافتم يا اينكه با وطنم همراه باشم و يا با دولت، ولي من وطنم را اختياركردم " نوشت :خدام با اعلام كناره گيري از دولت سوريه خودش را دربرابر اسد منفجر كرد .

روزنامه سعودي " رياض" دراين راستا به سخن خدام اشاره كرد كه گفته انتظار نداشتم كه سوريه حريري را ترور كند.

روزنامه سعودي "عكاظ" اعلام كرد:معاون سابق رئيس جمهوري سوريه اسد را به اتخاذ تصميمات يكجانه متهم كرده است و وي به طور ضمني دمشق را به دست داشتن در ترور حريري متهم كرد.

اما روزنامه قطري"الوطن" دراين باره ابراز عقيده كرد: عبدالحليم خدام به سوي دولت بشار اسد رئيس جمهوري اين كشور آتش گشود.

روزنامه "الشرق" در صحفه اول خود نوشت : خدام از سمت خود كناره گيري كرد و سپس بشاراسد را به اتخاذ تصميمات يكجانبه متهم كرد.

اما روزنامه الاتحاد چاپ ابوظبي نوشت : خدام صريحا گفت كه بشار اسد رئيس جمهوري سوريه، حريري را تهديد كرد وغزاله را مجرم دانست .

به نوشته اين روزنامه، در تحولي شگرف و غيرمنتظره خدام با اعلام استعفا ازسمت خود و كناره گيري از دولت سوريه بمب سياسي پر سرو صدايي را همانند يك زلزله منفجر كرد كه درهاي كاخ بشار اسد را با بمب هاي سياسي مختلف لرزاند.

اما روزنامه اماراتي الخليج چاپ شارجه در صفحه اول خود به موضوعاتي كه خدام در مصاحبه خود گفته، اشاره كرد و نوشت خدام پس از سه دهه از دولت سوريه كناره گيري نمود و بشار اسد را به اتخاذ تصميمات يكجانبه متهم كرد .

به نوشته اين روزنامه ، خدام صريحا اظهار كرد كه اسد رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان را تهديد كرد و به وي گفت كه هركس با راي و تصميمش مخالفت كند، سركوب مي شود.

اما روزنامه "امارات امروز"در صفحه اول خود با تيري درشت نوشت : عبدالحليم خدام از دولت سوريه كناره گيري كرد.



روزنامه مذكورابرازعقيده كرد آنچه كه اتفاق افتاد خطرناك تر از كناره گيري است كه دولت سوريه درتاريخ خود شاهد بوده است.

اما روزنامه الحيات از زوايه ديگر به اظهارات خدام پرداخت كه وي اطرافيان رئيس جمهوري سوريه را به فساد مالي متهم كرد .



الحيات نوشت : خدام ويژگي هاي دولت بشار اسد را " گرفتن تصميمات يكجانبه، فسادمالي، نبود آزاديها و حاكميت دستگاه ها امنيتي" اعلام كرد.