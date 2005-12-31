طرح شناسنامه دار شدن 250 منطقه گردشگري روستايي آغاز مي شود

محمد علي نمازي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: تاكنون فقط 10 تا 15 روستا در كشور وجود داشت كه قابليتها و جاذبه هاي تاريخي و طبيعي آنها در بين مردم شناخته شده و به آنها سفر مي كردند. در صورتي كه 70 هزار روستا در كشور وجود دارد كه اكثر اين مناطق داراي تنوع اقليمي خاص و قابليت جذب گردشگر را دارند و فقط بايد اقداماتي در جهت شناساندن آنها به مردم انجام شود.

وي خاطر نشان كرد : با توجه به اينكه بر اساس برآوردهاي سازمان جهاني جهانگردي تا سال 2020 بالاترين رشد گردشگر در بخش اكوتوريسم خواهد بود و گردشگري روستايي نيز در زيرمجموعه اين بخش است ، به همين علت طرح شناسنامه دار شدن مناطق نمونه گردشگري روستايي جزء اهداف و برنامه هاي سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري قرار گرفت.

نمازي از شناسايي 250 منطقه گردشگري نمونه گردشگري روستايي در كشور خبر داد و گفت: اين روستاها از نظر سازمان شهرداري و دهياري ها ، بنياد مسكن و شهرسازي و همچنين سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري از قابليت هاي تاريخي وطبيعي در جذب گردشگر برخوردار است .

دبير ستاد توريسم ورزشي ، عشاير و روستايي تاكيد كرد: بدين منظور در بودجه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اعتباري در نظر گرفته شده و همچنين 2 ميليارد تومان نيز سازمان دهياري ها اختصاص داده است.