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۱۰ دی ۱۳۸۴، ۱۶:۱۵

تقدير ايران از افغانستان در انهدام لابراتوارهاي توليد هروئين

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر بر لزوم همكاري ايران و افغانستان در امر مبارزه با مواد مخدر تاكيد كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر ، دكتر حسين فدامالكي در ديدار حبيب الله قادري  وزير مبارزه با مواد مخدر افغانستان ، گفت: ايران اقدامات انجام شده در مبارزه با مواد مخدر به خصوص ضربه زدن به لابراتوارهاي توليد هروئين در اين كشور را تحسين مي كند.  

وزير مبارزه با مواد مخدر افغانستان نيز در اين ديدار با تشكر از كمكهاي دولت ايران در اين عرصه ، گفت : مشكل توليد مواد مخدر به معظلي بزرگ براي افغانستان تبديل شده ، به طوري كه هم اكنون حدود يك ميليون معتاد در افغانستان وجود دارد. 

حبيب الله قادري افزود : دولت افغانستان براي مبارزه با مواد مخدر كاملا مصمم بوده ، قوانين جديد نيز عرصه را بر قاچاقچيان تنگ خواهد كرد.

وزير مبارزه با مواد مخدر افغانستان در پايان گفت : 94 درصد مردم افغانستان از نعمت برق بي بهره بوده فقر در همه جا به چشم مي خورد اما با اين وجود و كمبود منابع مالي ، دولت بر تصميم خود در مقابله با اين پديده خانمانسوز كاملا مصمم است.

 

کد مطلب 272229

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