تحليل« اردشير لارودي» درمورد دلايل و عوامل ناكامي هاي پرسپوليس

اين نويسنده با تجربه و مربي سابق فوتبال در تحليل خود كه در اختيار گروه ورزشي خبرگزاري" مهر" قرار گرفت پيرامون پرسپوليس گفت : پرسپوليس دراين فصل ازرقابت ها دردومورد دچاراشتباه فاحش شد كه يكي ازآنها نحوه يارگيري بود و ديگري به نحوه استفاده ازهمين نفرات موجود بازمي گشت.

اردشيرلارودي ادامه داد: پرسپوليس براي حضوردررقابتهاي اين فصل به قدركافي قدرتمند بسته نشده وبه عبارتي بهترخون تازه به اين تيم تزريق نشده است. دركناراين مشكل بايد به مشكل ديگري اشاره داشت و آن اينكه پرسپوليس نتوانست ازهمين نيروهاي موجود هم استفاده بايسته و شايسته اي داشته باشد. درهيچ كجاي دنيا قرار نيست يك بازيكن، با كيفيتي كه ازپيش دارد به بازي بپردازد بلكه اين كيفيت بايد تبديل شود كه اين اتفاق درپرسپوليس روي نداد. بازيكنان دراين تيم نسبت به كارنامه اي كه ازپيش داشتند هم ضعيف تركاركردند درحالي كه مي بايست برعكس مي بود.



لارودي درادامه افزود: پرسپوليس درفصل يارگيري بايد بازيكنان سطح اول را مي گرفت و درميان آنها هم بازبايد بهترين هايشان به عضويت اين تيم درمي آمدند كه چنين نشد. البته بحث هاي مديريتي را هم نبايد ناديده گرفت. بخش مديريتي پرسپوليس هميشه براي پاسخگو نبودن ازسردرگمي بخش ميداني تيمش استفاده كرد و مربيان نيزاشكالات مديريتي تيم را براي انجام وظيفه نكردن بهانه قراردادند.

لارودي درمورد نقش علي پروين درناكامي پرسپوليس تصريح كرد: پروين كوشش كرد تا با زمانه همسازشود اما به اعتقاد من چه بهترمي بود كه او همان راه خودش را مي رفت و تسليم چيزهاي ديگري نمي شد. پروين نمي بايست ازاصول اعتقادي خودش عدول مي كرد كمااينكه اين موضوع درنهايت به ضررش تمام شد. فشارهايي درتيم پرسپوليس وجود داشت كه پروين تسليم آنها شد بدون اينكه آنها را باوركرده باشد. پروين با انگاره هاي سال هاي پيش پرسپوليس را اداره مي كرد كه اين موضوع تا حدي جواب مي داد.

ضمن اينكه افرادي پيرامون پروين بودند كه قابليت هايشان در همان حد پروين بود و اطلاعاتشان به روزنبود. اوبايد تلاش مي كرد دستياران قوي تري داشته باشد تا بتوانند به وقت سختي ، بحران را فرونشانند كه متاسفانه چنين نفراتي درپرسپوليس پروين حضورندارند.