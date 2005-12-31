پروين بايد زودتر از اينها كنار مي رفت/ استقلال بايد قهرمان شود

ناصرحجازي مربي و كارشناس سرشناس فوتبال كشوربا بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود : به نظرمن پروين همان روزهاي اولي كه پرسپوليس متحمل شكست هاي تحقيركننده شدبايد ازاين تيم كناره گيري مي كرد و ماندن او تنها اعتبار و جايگاه وي را بين مردم خدشه داركرد.

حجازي اضافه كرد: به نظرمن اعتباريك مربي ازهرچيزي مهمتراست و مربي اي مانند پروين كه سالها سابقه افتخار آفريني براي پرسپوليس را دارد نبايد اجازه مي داد كارش به اينجا بكشد و اينگونه ازپرسپوليس جدا شود.

سرمربي سابق استقلال يادآورشد: شايد اگرامروزمن هم در استقلال چنين نتايجي مي گرفتم با من هم همينطوررفتارمي شد و خوشحالم همان يكي دوشكست باعث جدايي ام ازاستقلال شد.

وي درخصوص اينكه چرا پرسپوليس با چنين بحراني روبرو شده است گفت : پرسپوليس دوفصل است كه دريارگيري ضعيف عمل مي كند ونداشتن ابزارهاي كافي باعث نتايج ضعيف اين تيم شده است. پرسپوليس عليرغم بازيكناني كه امسال به خدمت گرفت نتوانست بازيكنان مورد نيازخود را در پست هاي مختلف جذب كند و به همين خاطر درهمين ميانه فصل به بن بست خورد تاجايي كه مربي بزرگي چون پروين هم نتوانسته براي اين تيم كاري انجام دهد.

حجازي درمورد ديدارروز گذشته پرسپوليس مقابل فجرسپاسي گفت: به نظرمن دراين بازي پرسپوليس با بدشانسي روبرو شد و موقعيت هاي گلزني اين تيم به راحتي ازدست رفت. شما ديديد درهمين بازي كاظميان چندين موقعيت گل را ازدست داد و مهاجم اين تيم درزدن ضربات آخردقت عمل لازم را نداشتند و درمقابل فجربه خوبي ازاشتباهات دفاع پرسپوليس استفاده كرد و به پيروزي با ارزشي دست يافت.

وي ادامه داد: من طي دو دهه اخيرچنين شكستي را از پرسپوليس به خاطر ندارم و مي دانم كه هواداران پرسپوليس از شرايط اين تيم ناراضي هستند ولي اميدوارم با صبوري تماشاگران ودرايت مديران اين باشگاه پرسپوليس بارديگر اقتدارگذشته خود را بدست آورد.

حجازي درمورد شرايط تيم استقلال نيزگفت: به نظرمن استقلال برخلاف پرسپوليس ازنظربازيكن شرايط بسيارخوبي دارد و نزديك به دوفصل است كه تركيب خود را حفظ كرده است و امروزفوتبال بسيارخوبي را ارايه مي دهد تا با شرايط موجود اين تيم بايد قهرمان بي چون و چراي ليگ شود و نتيجه اي غير ازاين ازاستقلال پذيرفتني نيست.