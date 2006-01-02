آژانس بين المللي انرژي اتمي در آئينه تحولات سال 2005 ميلادي

به گزارش خبرگزاري مهر، آژانس بين المللي انرژي اتمي در سالي كه گذشت با وجود فشارهاي سياسي برخي اعضاي خود وبا وجودي كه به شدت تحت فشار آمريكا و ديگر كشورهاي غرب قرارداشت نتوانست مدركي برضد برنامه هاي هسته اي ايران پيدا كند.

سال 2005 در صحنه هسته اي جهان سال بسيار پر فراز و نشيبي بود كه در زير به برخي از آنها از ماه ژانويه تا دسامبر مي پردازيم.

ژانويه

- يك هيئت بين المللي عالي رتبه آژانس بين المللي انرژي اتمي را محل مناسبي براي كار و مبارزه بر ضد توسعه سلاح هاي هسته اي دانست.



- در كنفرانس بين المللي اقتصاد محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي به همراه رهبران كشورهاي جهان بر برخي موضوعات به ويژه توقف توسعه سلاح هاي هسته اي تمركز كرده و راههايي را براي جلوگيري از توسعه اين سلاح ها پيشنهاد نمودند.

فوريه

- يك گروه كارشناسي بين المللي يافته هاي خود در زمينه چرخه سوخت هسته اي صلح آميز را منتشر و 5 راه را براي كنترل مواد و تكنولوژي حساس هسته اي ارائه داد.

- پادمان هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي در ايران در راس دستور كار نشست شوراي حكام آژانس قرار گرفت.



- درحالي كه اخبار نشان مي دادند دراروپا سرطان ناشي از تشعشعات هسته اي هرساله جان 7/1 ميليون تن را مي گيرد، آژانس بين المللي انرژي اتمي در 10 كشور ايستگاههاي پرتوشناسي برقرار كرد.

مارس

- محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي درعين حال كه اظهارات تهران درباره برنامه هاي هسته اي را مناسب دانست، از اين كشور خواست بيش از پيش شفاف باشد و در عين حال تاكيد كرد بازرسان آژانس بايد فعاليت هاي خود را در ايران افزايش دهند.

- كارشناسان در كنفرانس بين المللي امنيت در لندن اعلام كردند تهديد تروريسم نه تنها كم نشده است بلكه اين تهديدها در مسير جديدي در حال پيشرفت است.

- وزرا و منابع ارشد رسمي در بيانيه اي درباره نقش آينده نيروي هسته اي درصنعت انرژي سخن گفتند.

آوريل

- مجمع عمومي سازمان ملل معاهده بين المللي برضد تروريسم هسته اي را كه چارچوب قانوني جهاني براي روبارويي با تهديد تروريستي ارائه مي كرد، به تصويب رساند و از آژانس خواست در اين زمينه همكاري هاي لازم را ارائه دهد.

- منابع ارشد هسته اي از بيش از 30 كشور به بررسي ايمني تاسيسات هسته اي پرداختند. اين كشورها عضو يك كنوانسيون بين المللي بودند كه تلاش مي كند استانداردهاي بالاي ايمني را در تاسيسات هسته اي به انجام رسانده و حفظ كنند.

مي

- هيچ توافقنامه اي براي رفع اختلاف ها ميان 180 كشور كه عضو پيمان ان پي تي هستند، صورت نگرفت.

- رژيم اسرائيل، اردن و تشكيلات خودگردان فلسطين پيشرفت هاي صورت گرفته در پروژه اي مشترك با آژانس بين المللي انرژي اتمي و سازمان غذا و كشاورزي سازمان ملل را اعلام كردند.

- آژانس بين المللي انرژي اتمي به مقامات لتوني كمك كرد تا مواد تسليحاتي را از برخي سايت هاي نظامي خود بيرون بريزند.

ژوئن

- محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي سومين دوره مدير كلي آژانس را كه از سوي شوراي حكام به وي تفويض شد، پذيرفت.

- تلاش آژانس براي كمك به كشورهاي آفريقايي براي بررسي و مديريت برخي كاني ها و آب هاي زير زميني.

- فرانسه برگزيده شد تا پروژه همجوش هسته اي با ارزش 10 ميليارد دلار را ميزباني كند.



- كارشناسان جهاني خواهان تلاش بيشتر براي به اتمام رساندن پروژه كنترل منابع راديو اكتيو شدند.

جولاي

- نمايندگاني از89 كشور براي ايجاد تغييراتي اساسي كه ممكن است بتواند به ايمني بيشتر مواد هسته اي ختم شود، توافق كردند.

- هندوراس صدمين كشوري بود كه پروتكل الحاقي پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي را امضا كرد.

- البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي از توافق هند و آمريكا براي آغاز همكاري هاي صلح آميز هسته اي و تلاش براي ايجاد امنيت هسته اي تقدير كرد.

آگوست

- شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در جلسه اي ويژه درباره توسعه هسته اي در ايران شامل برداشتن مهرو موم تاسيسات هسته اي اصفهان بحث و گفتگو به عمل آورد.

- شوراي حكام در قالب قطعنامه اي از ايران خواست، تعليق كامل همه فعاليت هاي مربوط به غني سازي اورانيوم را دوباره برقرار نمايد و مهرو موم هاي آژانس را دوباره بر تاسيسات هسته اي قرار دهد.

- سونامي كه تاسيسات هسته اي كالپاكام (Kalpakkam) در هند را مورد تهديد قرارداده بود، سبب شد دانشمندان خطرات احتمالي تهديد كننده راكتورهاي هسته اي را مورد بررسي قرار دهند.

سپتامبر

- جلسه بين المللي چرنوبيل گزارشي منتشر كرد درباره وسعت خسارات اين حادثه در سال 1986

- البرادعي ضمن سخنراني در كنفرانس عمومي آژانس درباره چالش هاي هسته اي و فرصت هاي روبروي آژانس نكاتي را اعلام كرد.

- گزارش آژانس نشان داد موارد گزارش شده از قاچاق غيرقانوني مواد هسته اي و راديواكتيو بسيار افزايش يافته است. قطعنامه هاي مربوط به پادمان ها در كره شمالي و خاورميانه نيز از ديگر قطعنامه هايي بود كه در كنفرانس عمومي آژانس به تصويب رسيد.

اكتبر

- كميته نوبل در نروژ جايزه صلح نوبل را به آژانس و محمد البرادعي مدير كل اين آژانس ارائه كرد براي كار در راه ايجاد جهاني ايمن و پر از صلح.

- مقامات كشورهاي جهان در ديداري كه در ژاپن برگزار شد، تجربيات خود را درباره پيشرفت در زمينه چگونگي برخورد با پسمان هاي هسته اي با يكديگر تبادل كردند.

نوامبر

- گزارشي را دولت آمريكا با اشاره به چالش هاي مربوط به پادمان ها به كنگره ارائه كرد كه در آن راه حل هايي را ارائه نمود تا آژانس بتواند توانايي هاي خود را افزايش دهد.

- كاربردهاي هسته اي در امور پزشكي به شدت در حال پيشرفت است و آژانس تلاش هايي را آغاز كرده است تا اين تكنولوژي را به كشورهاي در حال توسعه منتقل كند.

- پول جايزه صلح نوبل براي ايجاد صندوقي براي آموزش بهبود مديريت سرطان و تغذيه كودكان در كشورهاي در حال توسعه مورد استفاده قرار مي گيرد.

دسامبر

- كارشناسان ايمني جهاني درباره عملكرد ايمن در تاسيسات هسته اي جهاني هشدار دادند.

- جشن هاي جايزه صلح نوبل در اسلوانجام شد و در اين جشن ها از آژانس و البرادعي تقدير به عمل آمد.

- نظرسنجي كه از سوي آژانس بين المللي انرژي اتمي در 18 كشور صورت گرفت، نشان داد كه مردم اين كشورها به هيچ وجه با ساخت تاسيسات هسته اي موافقت ندارند.

به گزارش خبرگزاري مهر، مواردي كه در بالا ذكر شد، بخشي از فعاليت هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي است كه دبيرخانه ديده بان هسته اي سازمان ملل آنها را مهمترين رويدادهاي آژانس در سال 2005 دانسته اند و بر روي سايت اين سازمان منعكس كرده اند.

اما به نظر مي رسد در رابطه با مسائل ايران مهمترين اتفاقي كه در سال گذشته در آژانس بين المللي انرژي اتمي روي داد، اين بود كه در نهايت با وجود فشارهاي آمريكا و ديگر كشورهاي غربي بر ضد ايران، آژانس نتوانست هيچ گونه نشانه اي مبني بر استفاده نظامي در برنامه هاي هسته اي ايران پيدا كند.

نشست شوراي حكام آژانس در ماه سپتامبر (شهريور) و گزارش منتشر شده از سوي مدير كل آژانس در زمينه اجراي پادمان ها در ايران نشان داد كه هيچ گونه دليلي براي محكوم كردن ايران وجود ندارد و آژانس با اينكه به آن شدت تحت فشار آمريكا بود، نتوانست هيچ دليل و مدركي ارائه دهد و آن را به همكاري هاي آينده ايران با آژانس و يا كشورهاي غربي! موكول كرد.