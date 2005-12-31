يارانه هاي حوزه نشر در بودجه سال آينده تغيير مي كند





جواد آرين منش در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، افزود : در رابطه با قانون نشر، سيري كه در كميسيون فرهنگي مجلس طي مي شود ، هنوز اين قانون را وارد مرحله بررسي نكرده است .

وي تصريح كرد : مهمترين بخش از مشكل نشر در ايران به كاغذ يارانه اي مربوط مي شود ، در اين حوزه اهدافي را كه دولت از اعطاي يارانه به اين حوزه دنبال مي كند محقق نشده است و سود اين يارانه ها به مصرف كننده ها نمي رسد .

آرين منش در ادامه افزود : بهتر اين است كه اين يارانه ها به جاي توليد كننده كتاب كه ناشران باشند به سوي مصرف كنندگان كه مردم باشند هدايت شود و اين بحثي است كه به صورت جدي دنبال آن هستيم .

وي تصريح كرد : در شرايط كنوني تفاوتي ميان كتابهاي چاپ شده با استفاده از كاغذ يارانه اي و كتابهاي چاپ شده با كاغذ آزاد مشاهده نمي كنيم و قميت كتابهاي چاپ شده در ايران در هر صورت يكسان است .

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نزديك بودن فصل بررسي بودجه سال 1385 افزود : پس از واصل شدن لايحه بودجه سال آنيده به مجلس اين بحث در مجلس و كميسيون مطرح خواهد شد و نقطه نظرات مطرح خواهد شد و به احتمال زياد يكي از مهمترين مواردي كه مورد بررسي قرار خواهد گرفت تخصيص يارانه هاي كاغذ به حوزه نشر است .

وي در عين حال به مهر ، تصريح كرد : يارانه هاي حوزه نشر با هدف كمك به توسعه مطالعه و كتابخواني در كشور و عادلانه كردن آنها در لايحه بودجه سال آينده مورد برسري دقيق قرار خواهد گرفت و اين يارانه ها به سمت حمايت از مصرف كننده تغيير خواهد كرد .