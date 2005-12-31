"تصادف" در خانه فيلم ايران

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از ستاد خبري حوزه هنري، اين فيلم محصول سال 2005 بوده و فيلمنامه آن حاصل همكاري مشترك رابرت مورسكو و پل هاگيس است. فيلم سينمايي "تصادف" در دو سانس 16 و 30/18 روزهاي يادشده به مدت 98 دقيقه در سالن كوچك حوزه هنري واقع در تقاطع خيابان‌هاي حافظ و سميه به نمايش گذاشته مي‌شود.

خانه فيلم ايران به دليل شركت در سوگواري شهادت امام محمد تقي (ع) روز يكشنبه 11 دي ماه جاري فقط در سانس اول نمايش فيلم خواهد داشت.

* نمايشگاه عكس‌هاي سانحه سقوط هواپيماي C-130 در خانه عكاسان ايران

خانه عكاسان ايران وابسته به حوزه هنري در نظر دارد به مناسبت ايام چهلمين روز شهادت سرنشينان هواپيماي C-130 و اداي احترام به مقام اين شهيدان، نمايشگاهي از عكس‌هاي مربوط به اين حادثه برگزار كند. خانه عكاسان طي فراخواني از عكاسان دعوت به عمل آورده در صورت تمايل براي شركت در اين نمايشگاه آثارشان را تا پايان وقت اداري سه‌شنبه 18 دي ماه جاري به خانه عكاسان ايران ارائه دهند. موضوعات مورد نظر شامل لحظات اوليه رخداد حادثه، دوربين در بين خانواده‌ها و همكاران جانباختگان حادثه، مراسمي كه براي پاسداشت جانباختگان برپا شده، مراحل شناسايي، تشييع و تدفين آنان و ساير لحظاتي كه در سير اين نمايشگاه اين مخاطبان جاودانه مي‌ماند خواهد بود. عكاسان علاقمند به شركت در اين نمايشگاه جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند با شماره تلفن 4-88807062 تماس بگيرند.

* نمايشگاه پوسترهاي گرافيكي "اسماء الحسني" در همدان

نمايشگاهي از پوسترهاي گرافيكي "اسماء الحسني" ازدهم لغايت 22 دي ماه جاري در نگارخانه حوزه هنري استان همدان برپا خواهد شد. اين نمايشگاه به همت مركز هنرهاي تجسمي حوزه هنري و با همكاري واحد تجسمي حوزه هنري استان همدان برگزار شده است. علاقمندان جهت بازديد از اين نمايشگاه مي‌توانند در ساعت 9 الي 12 و 15 الي 19 روزهاي يادشده به نگارخانه مذكور واقع در همدان هتل بوعلي جنب شركت نفت مراجعه كنند.