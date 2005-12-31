خبر تشكيل شوراي نفت كذب است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت نفت ، تشكيل شوراي نفت كه چندي پيش خبر آن توسط يكي از خبرگزاري ها منتشر شده بود توسط وزير نفت تكذيب شد .

براساس اين گزارش ، سيد كاظم وزيري هامانه ، وزير نفت در گفت وگويي اعلام كرد كه شوراي نفت وجود خارجي ندارد و اساسا تشكيل چنين شورايي تكذيب مي شود .

هفته گذشته يك مقام آگاه در رياست جمهوري در گفت وگو با مهر با تكذيب خبر تشكيل شوراي نفت گفته بود: تصميم گيري درباره نفت كه از مهمترين بخش هاي اقتصادي كشور است ، ساز و كارهاي مشخص خود را دارد و انتشار اينگونه اخبار بدون منابع مطمئن سبب القاي بي ثباتي جايگاه كشور در مناسبات بين المللي بازار نفت ، قراردادهاي خارجي و لطمه خوردن به همكاري هاي اقتصادي مي شود .