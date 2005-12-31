آزمون مرحله دوم دكتراي تخصصي و دستياري رشته هاي علوم پايه پزشكي و بهداشت برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، اين آزمون پنجشنبه هفته جاري در محل دبيرخانه شوراي آموزش علوم پايه پزشكي ،بهداشت وتخصصي برگزار مي شود. قابل ذكر است آزمون مرحله دوم داوطلبان پذيرفته شده رشته فيزيولوژي دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي 18 دي ماه در محل دانشكده پزشكي اين دانشگاه برگزار مي شود.

همچنين آزمون مرحله دوم داوطلبان پذيرفته شده رشته علوم تشريحي دانشگاه علوم پزشكي مشهد در تاريخ 15 دي ماه در دانشگاه علوم پزشكي مشهد برگزار خواهد شد.

لازم به ذكر است نتيجه آزمون رشته مددكاري اجتماعي به علت به حد نصاب نرسيدن تعداد داوطلبان اين رشته به ميزان دو برابر ظرفيت پذيرش، متعاقباً اعلام خواهد شد.

آزمون مرحله دوم شامل بررسي توانائي هاي علمي و قدرت انتقال مطالب، سوابق آموزشي و پژوهشي و ميزان تسلط به زبان تخصصي است.

داوطلبان لازم است مدارك مستند دال بر سوابق آموزشي و پژوهشي خود را جهت ارائه به هيات مصاحبه كننده به همراه داشته باشند.

همچنين داوطلبان بايد در روز مصاحبه اصل مدرك زبان انگليسي (MELAB, IELTS, TOEFL, MCHE) را كه تاريخ آن پيش از27 آبان ماه سال جاري باشد را به همراه داشته باشند.

داوطلباني كه از سهميه مربيان و كارشناسان ارشد استفاده كرده اند در روز مصاحبه بايد اصل مداركي را كه بيانگر داشتن 5 سال سابقه استخدام رسمي (آزمايشي – قطعي)، پيماني و يا خدمات طرح نيروي انساني با مدرك كارشناسي ارشد يا بالاتر تا تاريخ 30 بهمن ماه جاري باشد و همچنين حكم استخدام رسمي و يا پيماني كه حداكثر تا تاريخ 31 تيرماه صادر شده باشد را همراه داشته باشند.

پذيرفته شدگاني كه به هر دليل نمي توانند در آزمون مرحله دوم شركت كنند يا از شركت در مرحله دوم آزمون منصرف شده اند مراتب را حداكثر ظرف مدت يك هفته بطور مكتوب به دبيرخانه شوراي آموزش علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصي اعلام كنند.

غيبت يا عدم شركت داوطلبين در آزمون مرحله دوم (مصاحبه) به هر دليل، به منزله انصراف بوده و انجام مصاحبه مجدد براي اين داوطلبين امكان پذير نخواهد بود.

نتايج نهايي آزمون چهارشنبه 28 دي ماه سال جاري از طريق يكي از جرايد كثيرالانتشار صبح به اطلاع داوطلبين خواهد رسيد.

