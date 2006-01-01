زنگ كليسا و صداي اذان در سوريه طنين انداز مي شود

به گزارش خبرنگارگروه دين و انديشه"مهر"، با شروع سال جديد ميلادي بازارهاي سوريه رنگ و بوي تازه اي به خود مي گيرد و خريد و فروش دراين ايام شكوفا مي شود .

يكي از بازارهاي سوريه" باب توما" نام دارد كه يكي از دروازه هاي هشتگانه دمشق به شمار مي رود و در اين ايام اين بازار بسيارشلوغ مي شود و سبب رونق اقتصادي سوريه مي گردد.

يكي از بازاريان به نام " جمال رمضان" كه در بازار مغازه دارد، مي گويد : قيمتها در اين ايام به شكل چشمگيري افزايش مي يابد و ما حركتي گروهي را در اين ايام شاهد هستيم كه در موسم عيد مسيح به صورت عادتي ديرينه در آمده است.

وي گفت : نگراني ما از سوي گران شده قيمت كالاها و بحران لبنان و سوريه از بين رفته است، مردم به همين خاطر در مناطق تجاري به كسب و كار و خريد و فروش مشغول مي شوند.

وي مي افزايد : گران شدن قيمت كالاها واقعيتي است كه درهمه مناطق، همه شهرها و اكثر كشورها با ازدياد خريد و فروش و شروع ايام اين چنيني عادتي شده است و همگان آن را قبول مي كنند.

مسلمانان و مسيحيان در يك اقدام دو عيد قربان و كريسمس را با هم و همپاي هم جشن مي گيرند و به شادي مي پردازند، اگرچه عيد قربان با تأخير پس از كريسمس مي آيد، اما هر دو گروه از وجود اعيادي كه دارند ابراز شادي و خوشحالي مي كنند.

آنها اين اعياد را فرصتي مناسب به منظور ايجاد همبستگي، مستحكم شدن هرچه بيشتر روابط و از سوي ديگر تحكيم وحدت ملي مي دانند.

در اين ايام راديو و تلويزيون در طول روز به پخش موسيقي مي پردازد. آنها هم موسيقي غربي و هم شعارهاي ديني به مناسبت كريسمس پخش مي كنند.

در اين ايام چه مسلمانان و چه مسيحيان خانه ها را مزين مي كنند، چراغها را روشن نگاه مي دارند و لامپهايي در خانه يا بر سر در خانه مي آويزند كه بر روي آنها نوشته است : " هر روزتان بخير". آنها در اين موسم درخت كريسمس وهداياي رنگي مي خرند و شمعهاي بسياري را كه سرچشمه گرما و نور است با شروع سال نوي ميلادي روشن مي كنند.

آنها خيابانها دمشق را با رنگ قرمز كه رنگ پرچم سوريه است با انواع وسايل زينتي مي آرايند و در روي ديوارها و تابلوهاي اعلان مي نويسند : " سوريه خدا از تو حمايت مي كند".

مردم در نزديكي بزرگترين درخت كريسمس جهان عرب كه 27 متر طول دارد و در دمشق واقع شده است، حلقه مي زنند و با وجود تنوع ديني در اين كشور هزاران سوري جشن مي گيرند؛ يك نفر لباس بابا نوئل را مي پوشد و هدايا را ميان كودكان توزيع و تقسيم مي كند و در اين ميان صداي زنگ كليسا نواخته مي شود و از سوي ديگر مؤذن اذان مي خواند.