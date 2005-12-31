تكنولوژي هسته اي دريافتي از آمريكا را در اختيار تروريستها قرار نمي دهيم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه فايننشال اكسپرس، دهلي اعلام كرد هرگونه توافق پادماني با آژانس بين المللي انرژي اتمي بايد از سوي وزارت دفاع هند مورد بررسي قرار گيرد و هم اكنون تصميم گيري درباره وضعيت اين كشور در گروه ارائه كنندگان هسته اي بر عهده آمريكا است.

يكي ازمنابع رسمي هند ضمن اعلام اين خبر گفت: هم اكنون هند و آمريكا درباره برخي همكاري هاي هسته اي در حال گفتگو هستند و هر دو طرف در اين گفتگوها منافع خود را برداشت مي كنند. ما در انتظار هستيم تا جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا در ماههاي ابتدايي سال 2006 از هند ديدار كند و درباره عضويت كامل هند در گروه ارائه كنندگان هسته اي، ايده هاي خود را ارائه دهد.

وي تاكيد كرد: هند آمادگي دارد تضمين هاي لازم را ارائه دهد كه تكنولوژي ومواد هسته اي در اختيار كشورهاي جهان سوم و يا گروههاي تروريستي قرار نگيرد.

اين منبع رسمي گفت: با وجود تمام توافق هاي صورت گرفته با پاكستان، اسلام آباد تلاش هاي لازم را براي توقف فعاليت هاي تروريستي در مرز دو كشور انجام نمي دهد.

اين درحالي است كه يكي از سخنگويان كنگره آمريكا اعلام كرد: دوتن از نمايندگان سنا، طرحي را پيشنهاد كردند كه طبق آن جرج بوش نمي تواند همكاري هاي هسته اي را با هند آغاز نمايد و در صورت اين كار به نقض قوانين محكوم خواهد شد.

چنانچه نمايندگان كنگره اين قانون را تصويب كنند، جرج بوش قانونا نمي تواند همكاري هاي هسته اي را با هند آغاز كند، زيرا در اين صورت تكنولوژي را كه پيش از اين غيرقانوني بوده است، قانوني جلوه داده و به هند انتقال داده است.