تكنولوژي هسته اي دريافتي از آمريكا را در اختيار تروريستها قرار نمي دهيم

وي تاكيد كرد: هند آمادگي دارد تضمين هاي لازم را ارائه دهد كه تكنولوژي ومواد هسته اي در اختيار كشورهاي جهان سوم و يا گروههاي تروريستي قرار نگيرد.
اين منبع رسمي گفت: با وجود تمام توافق هاي صورت گرفته با پاكستان، اسلام آباد تلاش هاي لازم را براي توقف فعاليت هاي تروريستي در مرز دو كشور انجام نمي دهد.
اين درحالي است كه يكي از سخنگويان كنگره آمريكا اعلام كرد: دوتن از نمايندگان سنا، طرحي را پيشنهاد كردند كه طبق آن جرج بوش نمي تواند همكاري هاي هسته اي را با هند آغاز نمايد و در صورت اين كار به نقض قوانين محكوم خواهد شد.
چنانچه نمايندگان كنگره اين قانون را تصويب كنند، جرج بوش قانونا نمي تواند همكاري هاي هسته اي را با هند آغاز كند، زيرا در اين صورت تكنولوژي را كه پيش از اين غيرقانوني بوده است، قانوني جلوه داده و به هند انتقال داده است.
