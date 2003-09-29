نقد جنگ در آثار نمايشي اگر منصفانه باشد مورد استقبال ماست

جواد جباري معاون هنري بنياد حفظ و نشر آثار و ارزشهاي دفاع مقدس در گفت و گو با خبرنگار هنري" مهر" درباره علت پايين بودن سطح كيفي دهمين جشنواره سراسري تئاتر دفاع مقدس گفت : يكي از دلايل اين ضعف اين است كه در زمينه دفاع مقدس كارهاي پژوهشي كم شده است و هنرمندان ما هنوز نتوانسته اند پيوند درستي بين ادبيات نمايشي و ادبيات داستاني در اين عرصه ايجاد كنند. بايد كارهاي پژوهشي به طور جدي تر دنبال شود تا در ارتباط برقراركردن موفق ترباشيم و دوستان هنرمند با فضاي واقعي دفاع مقدس نزديك شوند

وي درباره تعريف تئاتر دفاع مقدس با بيان اين كه ما بيشتر يك سياست گذار جشنواره ايم تا كارشناس ،تصريح كرد: در زمينه موضوعات دفاع مقدس، تئاتر ابزارهنري است كه مي تواند به بازسازي بخش عظيمي از تاريخ ما كه مربوط به 8 سال دفاع مقدس مي شود ، بپردازد و آن را براي نسل امروز و آينده تعريف كند .

جباري بابيان اين كه فردوسي براي حماسه سرايي، داستان رستم و سهراب را به زيبايي خلق كرد تا پشتوانه ادبي براي مملكت ما شود ،افزود: هنرمندان ما نيز با استفاده از داستانها و موضوعات حماسي جنگ تحميلي مي توانند آثار تازه اي خلق كنند. دراين جنگ افرادي بودند كه رشادتهاي زيادي از خود نشان دادند، كساني كه براي جامعه ما جنگيدند و باعث غرور جوانان ما شدند و امروز اين وظيفه هنرمندان ما است كه اين حماسه ها و روحيه هاي دفاعي را براي مردم زنده كنند و به روي صحنه بياورند .

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا در تئاتر هاي دفاع مقدس به زندگي امروز يك جانباز نمي پردازيد؟ متذكر شد: من تا اين اندازه با بحث شما موافق نيستم زيرا موارد زيادي هست كه در آن به زندگي جانبازان شيميايي يا خانواده اين عزيزان پرداخته شده است شايد منظور شما اين است كه چرا كم پرداخته مي شود كه فكر مي كنم دليلش اين باشد كه ما خيلي از كارهايي كه بايد در اين باره انجام مي داديم ،انجام نداده ايم .اتفاقا يكي از موضوعاتي كه مقام معظم رهبري در ديدار خود با هنرمندان در اواخر سال 81 به آن اشاره كردند همين بود . ايشان گفتند يكي از مطالبات من از شما هنرمندان اين است كه چرا در سوژه هاي دفاع مقدس دچار تكرار شده ايد؟ موضوعات زيادي در اين زمينه از خط مقدم تا عقبه آن كه خانواده هاي اين عزيزان هستند وجود دارد كه اصلا به آن توجه نمي شود هنوز تئاتر دفاع مقدس ما جوان است وبايد روي آن كار شود. البته ما در بنياد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس با جواناني اهل قلم كارهاي پژوهشي و تحقيقاتي را بر روي آثارنمايشي شروع كرده ايم تا بتوانيم دستمايه هاي تازه اي در اين باره ارائه دهيم.

معاون هنري بنياد حفظ و نشر آثار و ارزشهاي دفاع مقدس درپاسخ به اين پرسش كه ، طبق گفته هاي شما آيا محدوديت موضوعي براي اين جشنواره وجود ندارد؟ توضيح داد: تاكنون محدوديتي وجود نداشته است. البته جشنواره ما چهار چوب مشخصي دارد يعني بايد درباره دفاع مقدس باشد اما در زمينه موضوعات دفاع مقدس هيچ محدوديتي وجود ندارد وما نيز خواستار تنوع و نگاههاي تازه اي به اين مقوله هستيم و هنرمندان بايد طوري به اين موضوع نگاه كنند كه احساس شود دفاع مقدس دغدغه مردم است و با طرح آن بتوانند بر روي مردم تأثير بگذارند وبا به چالش كشيدن برخي از موارد بتوان راهكارهايي براي حل اين موانع ومشكلات پيدا كرد . ما خواستار آثار نمايشي درباره دفاع مقدس هستيم كه هم از حيث محتوا و هم از حيث اجرا غني باشد . منظورم از غني اين است كه بايد منشاء اثر باشد. هنري كه منشاء اثر نباشد به دردر نمي خورد بايد بتواند بر مردم تأثير بگذارد و جامعه را متوجه مشكلات و معظلات موجود نمايد و افرادي را كه مسوول حل اين معظلات هستند مجبور كند كه اين معظلات را رفع كنند در واقع هركسي از ظن خود بايد بداند كه چگونه بايد برخورد كند.

وي با اشاره به اين كه در تمام هنرها غلو وجود دارد ، گفت : مشكل ما اين است كه با خيلي از واقعيت هاي جنگ فاصله داريم. درست است كه در برخي موارد چهره هاي روحاني و غير زميني در اين آثار از رزمندگان نشان داده مي شود اما در بسياري از موارد هم آنها را خيلي كوچك نشان مي دهند. به نظر من بايد تعادل حفظ شود و براي اين نظرمان هم استدلال داريم و استدلالش همين شجاعت و داوطلبانه به جبهه رفتن افرادي است كه دردوران دفاع مقدس از همه چيز خود گذشتند . حالا دركنار اين هدف اگر واقعيتهايي از جنگ هم نقد شود مانعي ندارد و در واقع نقد جنگ اگر منصفانه باشد مورد استقبال شوراي سياست گذاري بنياد است. ادامه دارد... .