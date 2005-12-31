تاكنون 9 تيم براي حضور دررقابتهاي ليگ فوتبال بانوان ثبت نام كرده اند

به گزارش خبرنگار"مهر" ثبت نام براي حضور در رقابتهاي ليگ فوتبال بانوان كشورامروز آخرين مهلت خود را پشت سر گذاشت و تا پايان وقت اداري 9 تيم آذربايجان غربي، سمنان، بوشهر، همدان، فارس، مازندران، هرمزگان و پرسپوليس تهران آمادگي خود را براي حضور در اين مسابقات اعلام كرده اند.

بنابراين گزارش، بخشنامه اين مسابقات فقط به منظورشناسايي تيم ها دراستان ها ارسال شده و هنوزوضعيت و چگونگي ميزباني و برگزاري مسابقات به طوركامل مشخص نشده است. اين مسابقات به همت فدراسيون فوتبال و با نظارت امور بانوان اين فدراسيون برگزار خواهد شد.