خروج سيمان از سبد كالاهاي حمايتي نگران كننده نيست

محمدرضا مس فروش در حاشيه همايش ملي سيمان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر در ساوجبلاغ افزود: در صورت تصويب خروج سيمان از سبد كالاهاي حمايتي كه در دستور كار شوراي اقتصاد است، بايد با توان بيشتر به ظرفيت سازي ادامه داد و براي فعال سازي ظرفيت هاي جديد اعتبار منظور كرد.

مس فروش خاطر نشان كرد: البته ممكن است بخش سيمان با خروج از سبد كالاهاي حمايتي به طور موقت دچار مشكل شود كه اين مسئله نيز با ايجاد تعادل در بخش توليد قابل حل است.

وي با اشاره به انتقادهاي ناصحيح برخي افراد به وضعيت توليد سيمان، اظهار داشت: در سال 79 ميزان توليد سيمان 88/23 ميليون تن در سال بوده است و 9/23 ميليون تن از ميزان توليد نيز تحويل شده است كه اين رقم در سال 83 به 2/32 ميليون تن توليد و 14/32 ميليون تن تحويل رسيده است.

مس فروش ادامه داد : در هشت ماه اول سال 83 ميزان توليد سيمان 8/21 ميليون تن بوده كه اين رقم در مدت مشابه در سال جاري به 22 ميليون تن رسيده است.

وي پيش بيني كرد با اشاره به روند توليد كنوني سيمان در كشور كه روزانه 9 هزار و 200 تن است ، سرجمع توليد كشور در پايان سال به حدود 33 ميليون تن برسد.

پنجمين سيمنار ملي سيمان از توليد تا مصرف به مدت دو روز در كارخانه سيمان آبيك برگزار شده است.

در اين همايش 150 نفر از كارشناسان از معاونت فني و عمراني استانداريها ، فرمانداريها ، شهرداريها و استادان دانشگاههاي سراسر كشور آخرين چالشهاي پيش روي سيمان ، نحوه مصرف ، چگونگي پيوستن به بازارهاي جهاني ، كاهش آلودگي ناشي از توليد سيمان ، تعادل در بازار توليد و عرضه ، حمايت از سيمان پس از خروج از سبد كالاهاي حمايتي و ... را بررسي خواهند كرد.

همچنين استادان و كارشناسان فن در خصوص ضرورت توليد و مصرف سيمانهاي مخلوط در كشور، فرايند توليد و استانداردهاي انواع سيمان ، ويژگيهاي كاربردي سيمانهاي مختلف ، سياستهاي وزارت كشور در زمينه ساخت و ساز، مصرف بهينه سيمان در توليد بتن و.. سخنراني خواهند كرد.