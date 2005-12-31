سردبير نشريه "پرتو سخن": حضور خاتمي در رسانه ها چشمگيرتر از احمدي نژاد است// رسانه ها برنامه ها و عملكرد دولت جديد را شايسته و بايسته منعكس كنند

قاسم روانبخش در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" با بيان اين مطلب، افزود: گاهي با ديدن رسانه ها، تصور مي شود در اين كشور انتخابات صورت نگرفته و هنوز در دوران گذشته قرار داريم و حضور خاتمي در رسانه ها بيشتر و چشمگيرتر از حضور احمدي نژاد است.

وي خاطرنشان كرد: هنوز مطبوعات دوم خردادي به بهانه هاي مختلف، تصاوير و سخنان خاتمي را تيتر روزنامه هاي خود كرده و به تجليل و تمجيد از وي مي پردازند و صدا و سيما نيز به بهانه دل تنگي براي رئيس جمهور سابق براي گفت وگو به سراغ وي مي رود.

روانبخش ادامه داد: در مقابل اين روند، نه تنها براي دولت جديد تبليغ نمي شود، بلكه گزارش هاي مربوط به دولت پخش نشده و يا در صورتي كه قرار است پخش شود، بر خلاف هنگامي كه قرار است يك مسابقه فوتبال بر روي آنتن برود، زمان پخش برنامه ها به اطلاع افكار عمومي نمي رسد.

به اعتقاد اين روزنامه نگار، برخورد رسانه ملي با اعضاي دولت جديد، گاهي تبعيض آميز مي شود و هنگامي كه رئيس يك دانشگاه براي انجام گفت وگو دعوت مي شود، تريبوني در اختيار او قرار مي گيرد و مصاحبه به رپرتاژ آگهي تبديل مي شود، اما در مقابل از وزير علوم و يا وزير جهاد كشاورزي سئوالاتي مي شود كه جز حاشيه پردازي به قصد فرصت سوزي حاصلي ندارد.

سردبير نشريه پرتو سخن با اشاره به اظهارات روز گذشته دبير شوراي نگهبان قانون اساسي در خطبه هاي نماز جمعه، گفت: بايد فضايي ايجاد شود تا رسانه هاي گروهي كشور، شعارها و برنامه ها و عملكرد دولت جديد را شايسته و بايسته منعكس كنند.

روانبخش بخشي از ايفاي اين مسووليت را متوجه اعضاي دولت و بخشي ديگر از آن را متوجه رسانه ها به ويژه رسانه ملي دانست.

وي تصريح كرد: در حالي كه رسانه هاي ما ساعت ها روي اقدامات جزيي دولت قبلي مانور داده و با نوشتن مقالات و تحليل ها، به بررسي پيامدها، فوايد و مضرات آن مي پرداختند، اكنون اقدامات دولت در حوزه داخلي و خارجي مورد ارزيابي قرار نمي گيرد.

"هنگامي كه سعيد حجاريان عضو جبهه اصلاحات ترور شد، 20 روز تيتر نخست اخبار رسانه ملي به اين امر و حتي خنده ها و گريه ها و هوش و گوش و چشم اين مغز متفكر اصلاحات اختصاص داده شد، اما هنگامي كه صياد شيرازي به شهادت رسيد، فقط يك هفته در صدر اخبار قرار گرفت".

اين روزنامه نگار در ادامه، گلايه هاي سيد محمد خاتمي از صدا و سيما رييس جمهور سابق براي انعكاس نامناسب اخبار مربوط به دولت وي را "امتيازطلبي بيشتر از رسانه ملي" ارزيابي كرد و افزود: يك مقايسه ساده نشان مي دهد كه تا چه صدا و سيما و رسانه هاي كشور بيشتر در خدمت دولت خاتمي بود، يا در خدمت دولت احمدي نژاد است.

وي خاطرنشان كرد: "امروز اخبار فعاليت هاي دولت، از جمله سفرهاي پر بركت استاني رئيس جمهور و هيات دولت كه يك مدل جديد حكومت و منشاء آثار فراواني در آينده خواهد بود، حذف تشريفات از سيستم دولت، ممنوعيت سفر حج براي مديران دولتي در دوران خدمت و صرفه جويي در هزينه هاي جزيي كه باعث جلوگيري از هدر رفتن بيت المال خواهد شد، به درستي در جامعه منعكس نمي شود".

روانبخش افزود: برخي از رسانه ها نه تنها دستاوردها و پيامدهاي مثبت تصميمات و مصوبات دولت در حوزه هاي مختلف را تبيين نمي كنند، بلكه حتي با نكوهش اقدامات دولت و بزرگ نمايي نقطه ضعف هاي دولت، مي خواهند به پيروزي دست يابند.

اين روزنامه نگار در عين حال به رييس جمهور و هيات وزيران توصيه كرد كه از آن دسته از رسانه هايي كه با مجموعه دولت رابطه دوستانه و همكاري صميمانه دارند، براي انعكاس اخبار و ارايه گزارش درباره فعاليت هاي خود استفاده كنند.

روانبخش اين را نيز يادآور شد كه نقد مشفقانه بهترين روش حمايت از دولت است و همانطور كه امام صادق (ع) فرمودند، دوست خوب آن است كه اشتباهات فرد را به او هديه دهد.

وي در خاتمه تاكيد كرد: اگر چه نبايد خدمات بزرگ دولت را ناديده گرفت، اما حمايت از دولت فقط در گرو تعريف و تمجيد نيست و نقد سازنده نيز ضروري و براي جامعه مفيد است.