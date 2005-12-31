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۱۰ دی ۱۳۸۴، ۱۶:۵۳

مسعود نظر در گفت و گو با "مهر" :

برگزاري جشنواره موسيقي فجر نشانگر اين است كه هنوز موسيقي نزد مسئولان جايگاه دارد

برگزاري جشنواره موسيقي فجر نشانگر اين است كه هنوز موسيقي نزد مسئولان جايگاه دارد

برگزاري جشنواره بين المللي موسيقي فجر، به معناي اين است كه هنوز موسيقي در نظر مسولان جايگاهي خود را داراست.

مسعود نظر، در گفت وگو با خبرنگار موسيقي " مهر"، با اعلام اين مطلب گفت : به هر حال برگزاري جشنواره بين المللي موسيقي فجر، حتي به صورت دست و  پا شكسته بهتر از برگزار نشدن آن است. همچنين خود اين روند برگزاري و اجرايي بدين معناست كه هنوز اين هنر جايگاهي دارد.

سرپرست اركستر كودكان و نوجوانان "ارف" در ادامه افزود : شركت گروهها و اركسترهاي خارجي در اين جشنواره نيز به علت تبادل فرهنگي و تنوع موسيقايي، آشنايي با نوع برنامه ريزي و آهنگسازي اين گروهها و... براي مخاطبان موسيقي بسيار با اهميت است؛ البته اگر مقدمات حضور گروههاي ديگر از تمام ممالك و ارائه موسيقي فولكلور ديگر نيز براي حضور فراهم شود، اين ثمرات دو چندان مي شود.

"نظر" بر توسعه رو بنايي هنر موسيقي، بواسطه جشنواره موسيقي فجر تاكيد و تصريح كرد: رشد متعالي و تاثير گذار با سياست هاي كلان انجام مي شود، اما جشنواره موسيقي فجر نيز در اين مقطع خوب است و حالت مسكن را درعرصه هنر موسيقي ايفا مي كند.

وي ادامه داد : اين برنامه فرهنگي كه به نوعي جشن فرهنگ ملي است، منجر به ايجاد انگيزه، حركت و پويايي گروهها مي شود؛ به تبع  اين روند با گسترش دايره هاي اجرايي نيز پيشرفته تر مي شود.

به گفته اين آهنگساز، به وجود آوردن حس رقابت در گروههاي موسيقي و به خصوص گروه موسيقي جوان، از اهميت ويژه اي برخورداراست؛ چرا كه هنرمندان با وجود اين حس، به آفريدن آثار نو و بديع رهنمون مي شوند.

"مسعود نظر" در پايان گفت : بخش موسيقي كودك و نوجوان بايد در اين جشنواره جدي گرفته شود و اين قشر با دعوت از اركسترهاي خارجي به جايگاه كيفي سودمندي برسند.

کد مطلب 272286

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