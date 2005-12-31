برگزاري جشنواره موسيقي فجر نشانگر اين است كه هنوز موسيقي نزد مسئولان جايگاه دارد

مسعود نظر، در گفت وگو با خبرنگار موسيقي " مهر"، با اعلام اين مطلب گفت : به هر حال برگزاري جشنواره بين المللي موسيقي فجر، حتي به صورت دست و پا شكسته بهتر از برگزار نشدن آن است. همچنين خود اين روند برگزاري و اجرايي بدين معناست كه هنوز اين هنر جايگاهي دارد.

سرپرست اركستر كودكان و نوجوانان "ارف" در ادامه افزود : شركت گروهها و اركسترهاي خارجي در اين جشنواره نيز به علت تبادل فرهنگي و تنوع موسيقايي، آشنايي با نوع برنامه ريزي و آهنگسازي اين گروهها و... براي مخاطبان موسيقي بسيار با اهميت است؛ البته اگر مقدمات حضور گروههاي ديگر از تمام ممالك و ارائه موسيقي فولكلور ديگر نيز براي حضور فراهم شود، اين ثمرات دو چندان مي شود.

"نظر" بر توسعه رو بنايي هنر موسيقي، بواسطه جشنواره موسيقي فجر تاكيد و تصريح كرد: رشد متعالي و تاثير گذار با سياست هاي كلان انجام مي شود، اما جشنواره موسيقي فجر نيز در اين مقطع خوب است و حالت مسكن را درعرصه هنر موسيقي ايفا مي كند.

وي ادامه داد : اين برنامه فرهنگي كه به نوعي جشن فرهنگ ملي است، منجر به ايجاد انگيزه، حركت و پويايي گروهها مي شود؛ به تبع اين روند با گسترش دايره هاي اجرايي نيز پيشرفته تر مي شود.

به گفته اين آهنگساز، به وجود آوردن حس رقابت در گروههاي موسيقي و به خصوص گروه موسيقي جوان، از اهميت ويژه اي برخورداراست؛ چرا كه هنرمندان با وجود اين حس، به آفريدن آثار نو و بديع رهنمون مي شوند.

"مسعود نظر" در پايان گفت : بخش موسيقي كودك و نوجوان بايد در اين جشنواره جدي گرفته شود و اين قشر با دعوت از اركسترهاي خارجي به جايگاه كيفي سودمندي برسند.