رسالت دانشگاه ساماندهي استعدادهاي درخشان است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر "عليرضا زالي"، صبح امروز در دومين همايش كشوري روساي دفاتر استعدادهاي درخشان دانشگاه‌ هاي سراسر كشور كه در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي برگزار شد، با اشاره به اين نكته كه در گذشته توانايي كشف استعدادهاي درخشان وجود نداشت، گفت: اين مسئله يكي از نقاط ضعف مجموعه آكادميك كشور محسوب مي شد زيرا شكوفا كردن استعدادهاي نهفته هنر يك مجموعه مديريتي است.

وي اضافه كرد: ‌اگر نتوانيم استعدادهاي درخشان را به طور دقيق شناسايي كنيم با اتفاق‌هاي ناگواري در كشور مواجه مي شويم.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با اشاره به حضور نيرو هاي جوان در دانشگاه هاي علوم پزشكي خاطرنشان كرد: بايد براي رشد، تعالي و پژمرده نشدن اين جوانان به شكل ساختاري فكري انديشيده شود.

وي گفت: بايد به سمتي حركت كنيم كه بسترسازي علمي بر اساس فعاليت پژوهشي و آموزشي در دانشگاه فراهم شود و هر دانشجوي پزشكي به يك محقق و عالم حقيقي تبديل شود.

"زالي" يادآور شد: بازنگري جدي در ساختار دانشگاه و حركت به سمت كيفيت و توسعه در عرصه ‌هاي پژوهشي از جمله راهكارهاي حمايت از استعدادهاي درخشان است.