۱۰ دی ۱۳۸۴، ۱۶:۱۶

عزل و نصب رئيس سازمان تامين اجتماعي در راديو تهران

بركناري رئيس سازمان تامين اجتماعي آن هم فقط پس از 39 روز شروع به كار و بازگشت دوباره او به پست قبلي، يكي از رويدادهاي جالب و مبهم هفته هاي گذشته است.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، شبكه راديويي تهران در نظر دارد در برنامه بحث روز امروز يكشنبه 11/10/84 با هدف روشن ساختن اين موضوع با حضور دكتر عاصمي پور مدرس دانشگاه، علي رضا محجوب دبير كل خانه كارگر و حجت الاسلام ميرتاج الديني، نائب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس به بررسي عزل و نصب رئيس سازمان تامين اجتماعي بپردازد.

اين گزارش به نقل از روابط عمومي شبكه راديويي تهران حاكي است: اين برنامه به سردبيري سيد حسين حسيني و گويندگي سودابه آقاجانيان از ساعت 30/13 به مدت يك ساعت از راديو تهران پخش خواهد شد.

کد مطلب 272297

