نگران برخي موضع گيري هاي سياسي عليه تيم ملي هستيم / مسائل غير ورزشي هم درانتخاب حريفان تداركاتي تاثير گذاراست

ناصرنوآموز نايب رئيس فدراسيون فوتبال درگفت وگوي با خبرنگار" مهر" گفت : تمام تلاش مجموعه فدراسيون فوتبال حضور قدرتمند ايران درجام جهاني آلمان است و دراين راه تلاش تلاش مي كنيم تا تيم ملي را با بهترين تداركات وآمادگي كامل روانه اين رويداد مهم جهاني كنيم ولي برخي موضع گيري هاي سياسي نسبت به تيم ملي و دخالت دادن مسائل سياسي درورزش نگران كننده است.

نوآموزبا تاكيد براينكه اينگونه مسائل حتي درانتخاب حريفان تداركاتي نيزتاثيرگذارشده است اظهارداشت : با وجود تلاش هاي فدراسيون فوتبال بعضا برخي مسائل سياسي پشت پرده باعث مي شود درانتخاب حريفان تداركاتي با محدوديت هايي روبروشويم با اين حال فدراسيون فوتبال با جديت بدنبال انجام بازيهاي تداركاتي با تيم هاي مطرح و متناسب با حريفان ايران در جام جهاني است هرچند قرعه كشي مسابقات جام ملتهاي آسيا و تداخل برنامه هاي AFC وشركت دربازيهاي مقدماتي محدوديت هايي راازاين نظربراي فدراسيون فوتبال ايجاد كرده كه اعتراض رسمي خود را دراين زمينه به كنفدراسيون فوتبال آسيا اعلام كرده ايم .

نايب رئيس فدراسيون فوتبال با بيان اينكه دراساسنامه فيفا دخالت هرگونه مسائل قومي ، نژادي ، مذهبي و ... ازسوي كشورها منع شده و فوتبال به عنوان ورزشي براي اتحاد ، دوستي و نزديكي ملتها مورد توجه است ، تصريح كرد : فيفا مخالف هرگونه دخالت سياسي درفوتبال كشورهاست و ازاين نظركشورهايي نظيرايران مورد حمايت فيفا قراردارند و ازاين نظرنگراني نداريم و خوشبختانه مقامات فيفا درملاقات هاي حضوري همواره برحمايت هاي خود ازفوتبال ايران تاكيد كرده اند با وجود اين عوامل سياسي درارتباط بين كشورها تاثيرات خود را دارد .

وي درخصوص ديدارهاي تداركاتي تيم ملي يادآور شد : فدراسيون فوتبال دربرنامه ريزي هاي خود منتظرقرعه كشي مسابقات جام ملتهاي آسياست كه 14 بهمن ماه برگزارخواهد شد و تاكنون عليرغم مذاكره با كشورهايي نظير اسپانيا و سوئيس هنوزانجام اين ديدارها قطعي نشده ولي با جديت تلاش مي كنيم تا ديدارهاي تداركاتي مناسبي را براي تيم ملي برنامه ريزي كنيم .